Vor unterschiedliche Aufgaben gestellt

Viernheim. Unterschiedlicher könnten die Aufgaben nicht sein, vor denen die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim am Wochenende stehen. Am Sonntag bekommt es die Reserve des TSV Amicitia im heimischen Waldstadion mit der Spvgg. Wallstadt 2 zu tun und ist gegen den Tabellenvorletzten deutlicher Favorit. Krasser Außenseiter ist dagegen die SG Viernheim, denn mit der SKV Sandhofen kommt der Spitzenreiter und Titelfavorit in den Familiensportpark, der mittlerweile neun Mal siegreich war.

TSV Amicitia Viernheim 2 – Spvgg. Wallstadt 2 (Sonntag, 12.30 Uhr)

Bei der Reserve der Blaugrünen zeigt die Formkurve wieder nach oben. Spätestens seit dem 8:0-Auswärtserfolg beim SV Laudenbach am vergangenen Sonntag steht das Team von Trainer Tobias Kleiner als Neunter im Tabellenmittelfeld. Das soll auch über das Wochenende so bleiben, denn die anstehende Hausaufgabe gegen die zweite Mannschaft der Spvgg. Wallstadt scheint lösbar zu sein. Die Mannheimer haben erst einen Punkt auf dem Konto und rangieren deshalb auf dem vorletzten Platz. Trotzdem gilt es die Gäste nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Personell können die Hausherren fast aus dem Vollen schöpfen, waren bei den jüngsten Erfolgen sogar ohne nennenswerte Hilfe aus dem Kreisligakader ausgekommen. Bei Wallstadt mangelt es an allen Ecken. Die Stürmer waren in zehn Spielen erst elf Mal erfolgreich, während der Torhüter schon 53 Mal hinter sich greifen musste. Zuletzt gab es eine 1:11-Schlappe gegen Schriesheim. Der einzige Punktgewinn resultierte aus einem 1:1-Unentschieden gegen die TSG Lützelsachsen 2.

SG Viernheim – SKV Sandhofen (Sonntag, 15 Uhr)

Die SG Viernheim ist bei der 0:6-Niederlage in Weinheim sang- und klanglos untergegangen und am Sonntag droht ein ähnliches Debakel.

Mit dem SKV Sandhofen ist der hoch gewettete Meisterschaftsfavorit und aktuelle Spitzenreiter zu Besuch und wird dabei sicher keine Gastgeschenke verteilen wollen. Die Mannheimer haben erst eine Niederlage kassiert, als man am zweiten Spieltag überraschend gegen die SG Croatia Mannheim mit 1:5 verloren hat. Seitdem ging es steil bergauf.

Eine unlösbare für das Team von SG-Trainer Ralf Dalmus, der sicher mit einer defensiven Taktik versuchen wird das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Leider fehlen wieder einige Akteure, die der Mannschaft Halt geben könnten.

Gut möglich, dass Dalmus selbst wieder ins Geschehen eingreift und zusammen mit seinem Co-Trainer Claus Bopp auf dem Platz für Ordnungen sorgt. JR

