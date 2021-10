Vor undankbarer Aufgabe

Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim ist in der in der Fußball-Kreisliga Mannheim auch nach elf Spieltagen das Maß aller Dinge. Zehn Siege und ein Unentschieden stehen für das junge Team des Trainerduos Patrick Marschlich und Timo Endres zu Buche.

Daran soll sich auch am Sonntag (15 Uhr) nichts ändern, wenn das Auswärtsspiel beim SV Enosis Mannheim ansteht. Die Gastgeber sind aber nicht zu unterschätzen und dürfen nicht an ihrem Tabellenplatz 14 beurteilt werden.

Als die vergangene Saison wegen der Pandemie vorzeitig abgebrochen werden musste, da stand der SV Enosis Mannheim völlig überraschend auf Platz eins. Deshalb wurden die Griechen auch diesmal zum Favoritenkreis gezählt. Der Start ist mit vier Niederlagen allerdings misslungen. Das 2:2 in Leutershausen bedeutete schließlich das erste Erfolgserlebnis für das Team von Trainer Cem Islamoglu. Der erste Sieg gelang am siebten Spieltag mit 4:0 bei Germania Friedrichsfeld, kurz darauf wurde Gartenstadt mit 1:0 bezwungen.

Das sind Zahlen, die den Viernheimer eigentlich keine Angst machen sollten. Trotzdem sind die Blaugrünen gewarnt. Schließlich hat man in Friedrichsfeld nur knapp gewonnen und am vergangenen Sonntag trotz des 4:1-Erfolgs gegen den KSC Schwetzingen viele Schwächen offenbart. Am Ende hatten die Südhessen aber den längeren Atem, was auch am Sonntag entscheidend sein könnte. Auf jeden Fall ist volle Konzentration vom Beginn an gefordert, um keine unliebsame Überraschung zu erleben.

Personell kann der Spitzenreiter nicht ganz aus dem Vollen schöpfen, hat aber noch genügend Alternativen zur Verfügung. Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass die Viernheimer auch in der Breite gut aufgestellt sind und Ausfälle adäquat ersetzen können.

Letztendlich dürfte die Taktik entscheiden wie die Startformation aussieht. Verlass war bisher immer auf den wieselflinken Linksaußen Paul Ewen, der schon in seiner ersten Saison nach der Zeit beim Nachwuchs der Blaugrünen Akzente setzen konnte und zum Sieggaranten wurde. JR