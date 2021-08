Vor schweren Aufgaben

Viernheim. An diesem Wochenende starten auch die 16 Mannschaften der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim in die neue Saison. In der Favoritenrolle ist der SKV Sandhofen, der schon in der abgebrochenen Vorsaison das Geschehen bestimmt hat. Die beiden Viernheimer Vertreter SG und TSV Amicitia 2 dürften mit den Spitzenplätzen nichts zu tun haben.

Schon gleich am ersten Spieltag warten auf die Vertreter aus Südhessen schwere Aufgaben. Während die SG Viernheim am Sonntag, 22. August, 15 Uhr, gegen den SV Schriesheim Heimrecht genießt, muss die Reserve der Blau-Grünen zur TSG Lützelsachsen 2 an die Bergstraße reisen. Spielbeginn ist um 12.30 Uhr.

Die Orangenen streben unter dem neuen Trainer Ralf Dalmus einen sicheren Platz im Mittelfeld an. „Nur nicht in Abstiegsgefahr geraten“, lautet die Devise der Weststadtkicker. Die Vorbereitung verlief durchwachsen. Dem überraschenden 2:1-Sieg im Kreispokal gegen den Kreisligisten Germania Friedrichsfeld folgte das Aus in der zweiten Runde beim B-Ligisten FV Leutershausen 2. Für Selbstvertrauen dürfte der 3:2-Sieg am vergangenen Sonntag gegen den A-Ligisten ASV Feudenheim gesorgt haben. Mit Schriesheim kommt ein Urgestein der A-Klasse in den Familiensportpark, der in jedem Jahr zu den Anwärtern auf einen vorderen Tabellenplatz gerechnet werden muss.

Ärgerliche Niederlage

Ähnlich erging es der zweiten Garnitur des TSV Amicitia, die noch nicht so recht in Schwung ist, auch weil einige geplante Testspiele kurzfristig abgesagt werden mussten. In der ersten Runde des Mannheimer Kreispokals setzte es gegen den FV Brühl 2 eine ärgerliche 2:4-Heimniederlage, einen Sieg konnte das Team von Trainer Tobias Kleiner nicht verbuchen. In Lützelsachsen dürften die Trauben sehr hoch hängen, auch wenn die Bergsträßer in der Saisonvorbereitung nur selten überzeugen konnten. JR

