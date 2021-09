Viernheim. . Nach drei Spieltagen ist in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim noch kein nennenswerter Trend zu erkennen. Es gab Überraschungen, wie die 1:5-Heimniederlage des Meisterschaftsfavoriten SKV Sandhofen gegen die SG Mannheim in der Vorwoche. Auch die beiden Viernheimer Vertreter, die am Sonntag, 12. September, vor hohen Hürden stehen, sind in ihrer Spielstärke nur schwer einzuschätzen.

Die Reserve des TSV Amicitia hatte sich den Saisonstart sicher anders vorgestellt, musste allerdings alle drei Spiele auswärts bestreiten. Nach dem 2:2-Unentschieden bei der TSG Lützelsachsen 2 war die Welt noch in Ordnung. Die 0:2-Niederlage im Derby bei der SG Viernheim hat dann offensichtlich Verunsicherung ausgelost, denn am vergangenen Sonntag setzte es in Schriesheim eine 0:7-Schlappe.

Gegen den SSV Vogelstang, der nach dem 5:2-Sieg gegen Wallstadt 2 drei Punkte auf dem Konto hat, soll am Sonntag, 12.30 Uhr, im ersten Heimspiel der Saison unbedingt ein Sieg her, um nicht frühzeitig in den Abstiegsstrudel zu geraten. Dabei müssen die Hausherren aber auf die rotgesperrten Giuliano Ragni und Lennard Vogeley verzichten.

An früherer Wirkungsstätte

SG-Trainer Ralf Dalmus kehrt am Sonntag, 15 Uhr, im Auswärtsspiel beim SC Käfertal an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bis vor zwei Jahren war er dort zusammen mit seinem Assistenten Claus Bopp als Übungsleiter tätig. Die Reise in die jüngere Vergangenheit würde Dalmus natürlich gerne mit einem Sieg beenden, aber schon ein Unentschieden wäre als Erfolg zu werten. Immerhin zählen die Käfertaler zu den Top-Teams in der A-Klasse, haben den Saisonstart aber gründlich verpatzt. In drei Spielen konnte die Mannschaft nur gegen die TSG Lützelsachsen 2 knapp mit 3:2 gewinnen. Mit vier Zählern steht die SG Viernheim etwas besser da. Eine gute Bilanz, zumal auch die gezeigten Leistungen gestimmt haben. JR

