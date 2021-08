Von Wurst bis Wein

Viernheim. Dreimal musste der beliebte Markt im Vogelpark wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Am ersten September-Wochenende soll nun aber der nächste Bauernmarkt stattfinden. Am Samstag, 4. September, und Sonntag, 5. September, werden von 10 bis 18 Uhr traditionelle Aussteller ihre Waren präsentieren. Landwirtschaftliche Erzeuger aus der Region bieten Obst und Gemüse, Wurst und Käse, Eier und Brot, Obstbrände und Weine zum Verkauf an. Zudem sind zahlreiche Handwerker und Kunsthandwerker mit ihren Waren vertreten.

„Wir achten darauf, dass die Händler weiter auseinander stehen und werden die Stände mehr im Park verteilen“, nennt Dirk Faltermann, Vorsitzender des Vereins Vogelpark, einen Teil des Hygienekonzepts. So haben auch nur Besucher Zutritt, die einen 3G-Nachweis vorzeigen können, also geimpft, genesen oder getestet sind. Der Verein Vogelpark sorgt für Speisen und Getränke in seinem bayerischen Biergarten, der diesmal bis auf das Gelände des Viernheimer Waldstadions ausgeweitet wird.

Unterstützung bekommt der Vogelpark-Verein erneut vom Frauenchor. Die Sängerinnen sind beim Bauernmarkt für Kaffee und Kuchen verantwortlich und sorgen für ein großes Kuchenbuffet. su