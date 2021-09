Von Unruhen und Krisen geprägt

Viernheim. Mit einer Fotoausstellung, die Bilder in mehreren Geschäften der Viernheimer Innenstadt zeigt, will der Freundeskreis Yaa Soma seine Schulprojekte, Begegnungen und die Situation im westafrikanischen Burkina Faso vorstellen. Unterstützung gibt es dabei von der City-Gemeinschaft und dem Weltladen sowie dem Fotostudio Fresh, das die Fotos bearbeitet und in Form gebracht hat.

„Es war nicht leicht, aus der Vielzahl der Bilder die besten auszusuchen. Schließlich soll ein breit gefächerter Eindruck über die Lage vor Ort entstehen“, beschrieb Wencke Stülpner die Aufgabe des Yaa Soma-Vorstands. Den Auftakt der fairen Woche machte ein Rundgang mit Christina Feiffer. Dabei wurde ein kritischer Blick auf die Lebensbedingungen der Schulkinder in Burkina Faso, auf Nachhaltigkeit in der Entwicklungshilfe und auf fairen Handel geworfen.

Als Schaufensterbummel angelegt

Programm faire Woche Stadtrundgang am 16. September, 16 Uhr, und 23. September, 18.30 Uhr. Treffpunkt vor dem Weltladen, Rathausstraße 32. Anmeldungen im Weltladen unter 06204/610 67 52, bei Wencke Stülpner unter 0176/56 96 83 41 oder per Mail an yaasoma@gmx.de. Bildungskaffee am 14. September, 14 bis 16 Uhr, im Weltladen. Beim Kaffeeklatsch geht’s ums Thema „Globales Lernen“. Der Weltladen leiht umfangreiches Material zu fairem Handel aus. Anmeldung erwünscht. Am Donnerstag, 16. September, 11.30 bis 16.30 Uhr, Afrika-Markt vor dem Weltladen. Es gibt afrikanisches Kunsthandwerk, Schmuck, Musikinstrumente und vieles mehr. Der Erlös geht zu 100 Prozent an Schulprojekte in Burkina Faso. Derzeit läuft auch ein Gewinnspiel. Wie viele Armreifen sich in dem Glas im Schaufenster des Weltladens sind, soll dabei geschätzt werden. JR

Die Wahrnehmung von Ländern und Menschen in Afrika sei häufig geprägt von Unruhen, Krisen und Hunger. Entwicklungshilfe verschwinde oft in Bürokratie und verkrusteten Strukturen. Die Unterstützung von Yaa Soma greife direkt, die Projekte würden in beiderseitigem Einvernehmen ausgewählt. Die Fotoausstellung zeigt Geschichten um Schulprojekte und Begegnungen, die das Engagement des Vereins seit fünf Jahren ausmachen. Bei einem Schaufensterbummel durch die Innenstadt kann man sich bis 24. September den Alltag in einer afrikanischen Dorfschule, Gesundheit als Luxusgut, den Wert eines Fahrrades, die Bedeutung von sauberem Wasser und die Schaffenskraft afrikanischer Frauen oder das Verbindende von Sport und Spiel ansehen. Gezeigt wird, dass Kinder und Frauen in Burkina Faso Zukunftschancen haben, wenn sie einen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten bekommen und sie ihre Talente und ihre Kreativität ausschöpfen können. JR