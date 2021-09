Von Swing bis Pop

Viernheim. Die Band Poker Kings gastiert am Freitag, 3. September, um 19 Uhr in der Brauerei Hannesbräu. Die Musiker aus Viernheim und Umgebung interpretieren Hits aus 100 Jahren Musikgeschichte: Zu hören sind Swing-Klassiker, Rock, Latin und Rock’n’Roll sowie Stücke der aktuellen Charts. „Kein Ohrwurm zwischen 1930 und 2020 ist vor den originellen Arrangements der PokerKings sicher“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Die Veranstalter versprechen einen abwechslungsreichen Abend und eine Band voller Spielfreude. Zu der Formation gehören Marcus Stoll (Gesang, Gitarre), Christian Hotzel (Gesang, Kontrabass), Andreas Rathgeber (Akkordeon, Saxofon, Nasenflöte) und Jürgen Herb (Schlagzeug). red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1