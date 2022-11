Von Sport bis Handwerk

Viernheim. Rund 70 Kinder der Grundschülerbetreuung „Kindergruppe“ der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) konnten bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen die schulfreie Zeit in den Herbstferien genießen. Gemeinsam mit ihren Freunden nutzten die Schülerinnen und Schüler überwiegend das Außengelände der Betreuung, schlugen dort ihre Tipizelte auf und machten auf der Wiese ein Picknick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sportlich ging es beim Völkerball und bei einem Dartturnier zu. Auch am guten alten Dosenwerfen hatten die Kinder ihre Freude. Passend zur Jahreszeit wurden Kürbisse ausgehöhlt und zu „gefährlichen Fratzen“ geschnitzt. Handwerklich ging es bei der Entstehung kleiner und großer Vogelhäuschen zu. Auch die eigenen AGs der Kindergruppe konnten in den Ferien von den Schülerinnen und Schüler voll ausgekostet werden. So wurden unter anderem Bügelperlen und kreative Armbänder hergestellt. Der Ausflug zum Familiensportpark West war für die Kinder und das Team der Grundschülerbetreuung eine schöne und erlebnisreiche Abwechslung. Dabei wurde das gesamte Gelände des Sportparks ausgiebig bespielt.

Mit selbst gebackenen Waffeln sowie einem Eisbecher konnten die Kinder ihren Energiespeicher schnell wieder auftanken. Das Team der Kindergruppe, aber auch die Schülerinnen und Schüler genossen diese sonnige und entspannte Zeit sehr. red