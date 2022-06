Von Schlössern und dem romantischen Elbtal fasziniert

Viernheim. „Schön war es – eine tolle Reise.“ Diese Aussage trafen alle Teilnehmer der Jahrgangsreise 1950/1951 nach ihrer Rückkehr aus Dresden. So eine Reise muss aber erst einmal geplant und durchgeführt werden. Die Planung erfolgte im September 2021, während der Corona-Pandemie. Keiner wusste, ob die Reise stattfinden kann und wo sie die Jahrgangsangehörigen hinführen wird. Entschieden hat sich das Team Edith, Heinz und Imants für eine Fahrt nach Dresden und in die Sächsische Schweiz.

Nach rund acht Stunden Fahrzeit inklusive Rast kam die Gruppe in ihrem Hotel in Dresden, das auch Elbflorenz genannt wird, an. Nach dem Beziehen der Zimmer wurden bereits erste kleine Spaziergänge an der Elbe und in die zehn Minuten zu Fuß entfernte Altstadt unternommen. Nach dem Abendessen ließ die Gruppe den Abend gemeinsam ausklingen.

Besichtigung der Semperoper

Am nächsten Tag machten sie eine Busfahrt mit ihrer Reiseleiterin Sylvia, die ihnen die eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten Dresdens zeigte und interessante Informationen zu ihnen wusste. Vorbei ging es an der gläsernen Manufaktur von VW, schmucken Villenvororte, der Dresdner Neustadt sowie charmanten Elbschlössern. Außerdem besuchten sie den mit seines original handbemalten Fliesen von Villeroy und Boch wohl schönsten Milchladen der Welt, den der Dresdner Molkerei Gebrüder Pfund. Die Mittagszeit stand freien Verfügung. Da konnte man auf eigene Faust die City erkunden.

Nachmittags stand der Zwinger, die Frauenkirche, Katholische Hofkirche und die Besichtigung der Sächsischen Staatsoper, der Semperoper mit ihrer prachtvollen Innenausstattung, auf dem Programm. Die protestantische Frauenkirche wurde von 1726 bis 42 errichtet. Im Jahre 1945 stürzte sie nach einer verheerenden Bombardierung Dresdens ein. Wieder aufgebaut aus der aus der Trümmermasse geborgenen Steinen ist sie heute ein Symbol der Völkerversöhnung.

Zum gemeinsamen Abendessen fanden sich die Reisenden im historischen Dresdner Sophienkeller zum „sächsischen Gelage“ ein. Es war ein einmaliges Erlebnis. Danach ging es zurück zum Hotel, um den Abend ausklingen zu lassen.

Der nächste Reisetag zeichnete sich durch sonniges Wetter aus, perfekt für einen Ausflug in die Sächsische Schweiz. Gemeinsam mit Reiseleiterin Sylvia besuchte die Gruppe die prächtige Sommerresidenz Pillnitz mit ihrer besonderen Parkanlage und einem Baumbestand, der einzigartig in Europa ist.

Fahrt mit Schaufelraddampfer

Anschließend fuhren sie in die mittelalterliche Stadt Pirna. Danach wurde eine zweistündige Schifffahrt mit einem Schaufelraddampfer durch das romantische Elbtal nach Königstein unternommen. Den Abschluss bildete ein Spaziergang zur berühmten Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz. Das Abendessen nahm man im Feldschlösschen-Stammhaus in Dresden ein. Dort wurde à la carte gespeist.

Nach einem letzten Frühstück im Hotel trat die Gruppe die Rückreise an. Das Fazit am Ende war einstimmig: „Es war eine schöne und sehenswerte Reise mit sehr viel Sonnenschein. Und Dresden ist eine Reise wert.“ Das Jahrgangsteam 1950/51 bedankt sich bei allen Helfern und Teilnehmern und freut sich schon auf die nächsten Touren. red