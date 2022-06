Von Moral und Glück

Viernheim. Die Volkshochschule Viernheim bietet am Sonntag, 26. Juni wieder den kostenfreien Kurs „Sonntags bei Anton“ an. Beim monatlichen Austausch treffen sich Interessierte am philosophischen Diskurs von 11 bis 13 Uhr in der Kulturscheune in einem öffentlichen Forum für freie Meinungsäußerung. Das Thema für diesen Termin lautet „Moral und Glück“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Menschen streben von Natur aus danach, glücklich zu werden. Dieses jeweils individuell verschiedene Begehren wird nun oft durch Moralanforderungen eingeschränkt. So stellt sich die Frage, ob die Moral nicht gerade das eigene Glücklichwerden verhindert. Andersherum gibt es aber auch das Phänomen, dass einem moralisch hochwertigen Mensch noch lange nicht garantiert ist, durch dieses vorbildliche Verhalten auch glücklich zu werden.

Diesen Themen werden sich die Teilnehmenden gemeinsam mit Anton Schmitt von eigener Erfahrung her nähern. Zur Anregung und Nachbesinnung der gemeinsamen Diskussionen wird ein Skript kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kurs-Reihe „Sonntags bei Anton“ wird nach den Sommerferien ab 25. September fortgesetzt. red