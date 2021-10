Von Kürbisschnitzen bis Zirkus

Viernheim. Für die Schulkinder des AWO Familienzentrums Kirschenstraße begannen die Herbstferien zunächst mit einer Fahrradtour rund um Viernheim, ehe es am Dienstag mit dem Bus nach Lautertal ins Felsenmeer ging. Mit dabei waren auch wieder Eltern, die es sich trotz der bescheidenen Witterung nicht nehmen ließen den strapaziösen Aufstieg über Stock und Stein auf sich zu nehmen. Dankbar nahmen die Kinder am Mittwoch einen ruhigeren Tag im Familienzentrum mit einer Kreativwerkstatt an. Kürbisschnitzen stand unter anderem auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag war dann wieder enger Kontakt mit der Natur angesagt. Diesmal ging es nach Lorsch zu einem Milchbauernhof, wo es außer den gefleckten Vierbeinern noch viel anderes zu bestaunen gab. Zum Ausklang der ersten Ferienwoche ging es freitags zum Bowlingspielen nach Mannheim. Die zweite Ferienwoche steht ganz im Fokus des gemeinsamen Zirkusprojekts mit Zirkus Paletti aus Mannheim.

In der Waldsporthalle werden mit fünf Zirkusartisten Kunststücke einstudiert bis es am Freitag, 22. Oktober, um 14 Uhr in der Waldsporthalle „Manege frei“ heißt und die Kinder in einer Zirkusvorstellung gemeinsam mit Kindergartenkindern, die ebenfalls an dem Projekt teilnehmen, ihr Erlerntes einem hoffentlich großen Publikum präsentieren. red