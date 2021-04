Viernheim. Von „Aufbrechen“ über „Lachen“ und „Spielen“ bis „Halleluja“ und „Herzbrennen“: 48 verschiedene Wörter und die damit verbundenen persönlichen Verbindungen haben die Viernheimer in den vergangenen Wochen beschäftigt. Diese „Hoffnungswörter“ sind nun in einer kleinen Ausstellung in der Marienkirche zu sehen.

Die Hoffnungswörter bildeten den diesjährigen Fastenkalender der katholischen Kirche. Von Aschermittwoch bis Ostermontag wurde jeden Tag ein Hoffnungswort veröffentlicht, das Gemeindereferenten, Diakon und Praktikantin zuvor ausgesucht hatten. Die Gemeindemitglieder waren in dieser Zeit eingeladen, dieses tägliche Wort mit einem positiven Wort zu kommentieren, eigene Gedanken dazu einzubringen.

Außerdem war jede und jeder eingeladen, das Hoffnungswort des Tages kreativ zu gestalten. Was während der Fastenzeit auf einer digitalen Pinnwand veröffentlicht wurde, ist nun in der Ausstellung im Kirchenraum gebündelt. Gemeindereferentin Christina Feifer hat die Schau organisiert und umgesetzt.

Judith Diesterweg hat lange rote Bänder an den Zaun rund um die Kirche gebunden. Darauf sind alle Wörter nachzulesen – und auch, was die Menschen mit den Begriffen verbinden. In der Kirche sind die kreativen Umsetzungen zu sehen. Aufgereiht auf den Kirchenbänken stehen die unterschiedlich großen Bilder. Mal bunt gemalt, mal nur mit Bleistift oder einer Farbe gezeichnet, sind die Gedanken zu den Hoffnungswörtern als Bild gestaltet worden. So steht das Motiv des Trostspendens für die „Barmherzigkeit“ und das Sternchenfeuer für die „Wunderkerze“.

Auch die vier Kindertagesstätten haben sich beteiligt. Eine Kita-Gruppe hat eine überdimensional große Lupe gebastelt und in die Linse Bilder von all den schönen Dingen geklebt, die man entdecken kann. Im Altarraum sind weitere bunte Kunstwerke zu sehen, die die einzelnen Kita-Gruppen gestaltet haben. Eine Weltkugel, gehalten von vielen kleinen bunten ausgeschnittenen Händen, drückt „Zuversicht“ aus. Ein Bild in vielen bunten Farben symbolisiert den „Frühling“. Das „Wasser“ wird mit vielen Fischen und anderen Meeresbewohnern zwischen blauen Wellen dargestellt. Bunte Federn stehen für „federleicht“. Für „Vogelgezwitscher“ sind kleine Piepmätze auf einen blühenden Baum geklebt worden. Eine Bildergeschichte zeigt, wie das „Samenkorn“ zur Blume wächst. Fäden, gesponnen zwischen gemalten Gesichtern, symbolisieren „Freundschaft“. Und besonders rührend ist, was für die Kindergartenkinder das Wort „Freiheit“ gerade in Pandemie-Zeiten bedeutet: „Andere Gruppen besuchen“, „wieder singen“, „endlich turnen“ oder „dass alles wieder ist wie früher“ ist auf den Bildern zu lesen.

In der Mitte der Kirche liegt ein großes Labyrinth, das Helfer der Pfarrjugend dort ausgebreitet haben. Auf dem Weg zur Mitte sind alle Hoffnungswörter noch einmal zu lesen. Jeder, der den Weg abgeht, kann die Worte in sich nachklingen lassen und seine persönlichen Assoziationen zu „Du“, „Jerusalem“ oder „Engel“ fühlen.

All diese Gedanken kann man in einem Wort oder einfach mit seinem Namen zusammenfassen und auf eine kleine Hoffnungsblume schreiben. Diese Blume, befestigt an einer Leinwand auf dem Altar, bildet so wieder eine neue Sammlung von „Hoffnungswörtern“.

