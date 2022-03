Von Blues bis Rock’n’Roll

Viernheim. Zwei Interpreten, zwei Stimmen und mehrere Instrumente. Das ist das Rezept des Weinheimer Musikduos Schultzes, das am vergangenen Freitag im Hannesbräu seine Viernheim-Premiere feierte.

Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz touren bereits seit 20 Jahren durch die Lande und traten jetzt erstmals in der südhessischen Kommune auf. Zum Einsatz kamen der Kontrabass und mehrere Gitarren, die den jeweiligen Songs den passenden Sound verliehen.

Das Viernheimer Publikum genoss den frühlingshaften Abend bei frisch gezapftem Gerstensaft, Würstchen vom Grill und Evergreens aus mehreren Jahrzehnten der Musikgeschichte. Die Mischung aus Blues, Bluegrass, Country und Rock’n’Roll sorgte für eine hervorragende Stimmung beim Publikum. Klassiker wie „Every Breath You Take“ von Police, „Stuck In The Middle With You“ von Stealers Wheel oder der instrumentale Ohrwurm „Albatros“ von Fleetwood Mac weckten bei den Zuhörern viele Erinnerungen an die guten alten Zeiten. JR

