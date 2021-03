Viernheim. . „Deutschland in guter Verfassung?“ Dieser Frage ging Daniel Fritz bei einem digitalen Vortrag auf den Grund. Die Volkshochschule (VHS) setzt in diesem Jahr zusammen mit dem Lions Club Viernheim eine vierteilige Reihe zur politischen Bildung um. Im ersten Teil schaute sich Referent Daniel Fritz (Bild) die im Moment viel diskutierten Grundrechte und das Grundgesetz der Bundesrepublik an.

Der Politiklehrer an der Albertus-Magnus-Schule (AMS) erinnerte an die Entstehung des Grundgesetzes, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde und 1949 in Kraft trat. Der Parlamentarische Rat beachtete bei der Konzeption die Erfahrungen der Weimarer Republik und versuchte, diese Mängel zu verhindern.

„Die Verankerung von Grundrechten und der föderale Aufbau der Republik wurden aufgenommen“, berichtete Daniel Fritz, „und die Fünf-Prozent-Hürde für die Parteien zum Einzug in den Bundestag festgelegt“. Durch den Aufbau zählt das Grundgesetz als Verfassung des Staates. Die Grundrechte sind in den ersten 19 Artikeln aufgelistet und gelten unumstößlich für alle Bürger.

Verhältnismäßigkeit entscheidend

„Teilweise schränken sich Grundrechte aber selbst ein“, erklärte Daniel Fritz. „Entweder sie stehen konträr zueinander, wenn man sie eigenständig betrachten würde, oder eine Einschränkung ist durch Gesetze möglich.“ Eine Beschränkung der Grundrechte müsse geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein.

Bei der Corona-Pandemie war nach Angaben von Daniel Fritz Artikel 2 gefährdet: Sars-CoV-2 bedroht das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, so lange keine ausreichende Immunität vorhanden ist. Durch die Maßnahmen wurden mehrere Grundrechte beschränkt. „Das Problem ist, dass nicht genau festgestellt werden kann, ob die Eingriffe der Grundrechtseinschränkungen auch teilweise zu tiefgreifend sind“, betonte der Pädagoge. In jedem Fall müssten die Maßnahmen kontrolliert werden.

Regelungen zum Finanzwesen

Ab Artikel 20 befasst sich das Grundgesetz mit der Organisation des Staats. „Neben Artikel 1 ist der Artikel 20 wohl der wichtigste Artikel“, erklärte der Politikwissenschaftler. Demokratie, Republik, Föderalismus, Sozialstaat und Rechtsstaat seien dort ebenso festgelegt wie die Gewaltenteilung und das Widerstandsrecht. In über 120 Abschnitten werden die Kompetenzen von Bund und Ländern, die Arbeitsweisen verschiedener Verfassungsorgane, die Regelungen zur Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtsprechung und Finanzwesen erläutert.

„Das Grundgesetz ist weltweit hoch angesehen und galt in vielen Staaten als Vorlage für deren Verfassung“, fasste Daniel Fritz seinen Vortrag zusammen. Das Grundgesetz werde regelmäßig angepasst und geändert, auch mit einer Ausweitung der Grundrechte. „Das Grundgesetz hat sich bewährt, wir hatten und haben keine Staats- und Verfassungskrisen“, sagte der Referent abschließend. Deutschland sei mit seinem Grundgesetz in einer guten Verfassung. su (Bild: Othmar Pietsch)