Vom Ladepark in die Ladenstraße

Umfangreiche Lademöglichkeiten für Elektroautos will das Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) schon in wenigen Wochen seinen Kunden bieten. Auf dem Parkplatz P2 – zwischen Mannheimer Straße und Kinopolis – entstehen 34 Steckplätze unterschiedlicher Leistung. Nach Angaben des RNZ soll es sich bei der Anlage künftig um den größten E-Ladepark der Region handeln. Die Arbeiten im nördlichen Bereich des Areals dauern bis voraussichtlich Ende Juli.

Öffentliche Ladestationen im Stadtgebiet Im nördlichen Bereich des Rhein-Neckar-Zentrums entstehen zurzeit 16 Ladepunkte für E-Autos mit einer Leistung von 22 bis 300 Kilowatt (kW) sowie 18 Tesla Supercharger. In Betrieb geht der Ladepark voraussichtlich Ende Juli. Die auf dem RNZ-Gelände bisher vorhandenen sechs Ladesäulen sind bereits abgeschaltet. Die Stadtwerke betreiben an neun Standorten öffentliche Stromtankstellen. Jeweils zwei Ladepunkte (max. 22 kW) gibt es in den Tiefgaragen Spitalplatz und Hallenbad, auf dem Rathaus-Parkplatz, an der OEG-Haltestelle Walter-Gropius-Allee, am OEG-Bahnhof, Bürgerhaus-Parkplatz, Lebensmittelmarkt Knupfer, Theodor-Heuss-Allee, Waldfriedhof und an der Waldsporthalle. Ihre Akkus aufladen können E-Auto-Nutzer auch an zwei Ladestationen von Aldi in der Heidelberger Straße sowie bei Elektro-Helfrich, Wallstadter Straße (jeweils 22 kW). wk

„Die großzügigen E-Stellplätze werden eine Riesenbereicherung für unser Einkaufszentrum“, ist sich Centermanager Dani Marquardt sicher. Ihre Lage zwischen OEG-Haltestelle und Stadtplatz sei ideal, eine besondere Beleuchtung werte sie optisch auf. Immer mehr Menschen würden zurzeit auf E- oder Hybrid-Fahrzeuge umsteigen, sagt der RNZ-Chef. Sie könnten nun im Zentrum Einkäufe erledigen und parallel dazu ihren Akku laden. „Die E-Nutzer werden per App zu uns geleitet. Somit kommen bestimmt auch Besucher, die zuvor noch nicht bei uns waren“, sieht Marquardt – neben dem zusätzlichen Service für die Kunden – auch einen wirtschaftlichen Nutzen des Projekts.

Anbieter setzen auf Ökostrom

Als Partner hat das Rhein-Neckar-Zentrum die Firmen Allego und Tesla gewinnen können. „Die Mietverträge mit ihnen laufen über zehn Jahre“, erklärt der Leiter des Einkaufszentrums. Eine spätere Ausdehnung des Parks will er nicht ausschließen. Geplant sind aktuell 16 Ladepunkte mit einer Leistung von 22 bis 300 Kilowatt (kW). Hinzu kommen 18 sogenannte Tesla Supercharger. Dabei handelt es sich um spezielle Schnellladestationen für die Wagen des US-amerikanischen Autobauers. Nach Angaben des Unternehmens können sie in nur 15 Minuten bis zu 275 Kilometer Reichweite hinzufügen. Die Supercharger befinden sich in der Regel an populären Anlaufstellen.

Großen Wert legt das RNZ-Management darauf, dass zu „100 Prozent Ökoststrom“ in die Pkw-Batterien fließt. Alle Lade- und Kreditkarten würden akzeptiert. Keine wesentlichen Auswirkungen hat der Bau des Ladeparks mitsamt Trafostation auf das künftige Parkplatz-Angebot der Einkaufsmeile. Nur sehr wenige normale Stellplätze fallen Marquardt zufolge dadurch weg. Bei insgesamt 3500 Parkplätzen auf dem Gelände spielt das aus seiner Sicht keine Rolle – zumal im Bereich des Indoor Skydiving kürzlich 54 neue Plätze entstanden sind. Das Thema Nachhaltigkeit soll auch an anderer Stelle für das Rhein-Neckar-Zentrum an Bedeutung gewinnen, erklärt Dani Marquardt. So hat die RNZ-Betreibergesellschaft ECE gerade angekündigt, auf den Dächern ihrer Shopping-Center „systematisch“ Photovoltaik-Anlagen installieren zu wollen. Bis zum Jahr 2024 werden laut einer Pressemitteilung in einem ersten Schritt etwa 50 Center in Deutschland ausgerüstet.

Das Investitionsvolumen der Eigentümer betrage rund 30 Millionen Euro. Bei einer Produktion von 16 Millionen Kilowattstunden Energie werden rund 7500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart, so die Kalkulation der ECE-Gruppe. RNZ-Manager Marquardt kann sich vorstellen, dass die Arbeiten in Viernheim schon 2023 beginnen. Wo die PV-Anlage letztlich errichtet wird, stehe allerdings noch nicht fest.

Nebenkosten der Mieter senken

Neben dem Schutz von Klima und Umwelt durch emissionsfrei erzeugten Strom geht es ECE mit der Initiative darum, die Nebenkosten ihrer Mieter zu reduzieren. Durch die direkte Einspeisung des Solarstroms in das Netz der Center sinke deren Belastung monatlich um 20 Cent pro Quadratmeter Mietfläche.

Gedanken macht sich die Leitung des Viernheimer Centers auch über die künftige Begrünung des Areals. Die Winter seien zu warm, die Sommer oft von Hitzeperioden geprägt, betont Marquardt. Viele der insgesamt 320 Bäume litten schon heute und könnten dauerhaft kaum überleben. Deshalb müsse man sich ernsthaft damit auseinandersetzen, den Bestand zu verändern.

Einen „Testballon“, so Dani Marquardt, hat das RNZ bereits gestartet: Der südliche Eingangsbereich, der ab Freitag, 1. Juli, als Event-Fläche für das Sommerprogramm unter dem Motto „Vernweh“ dient, wurde mediterran – mit Palmen, Zypressen, Magnolien und Kräuterpflanzen – gestaltet. Auch eine Bewässerungsanlage gibt es dort, berichtet der Centermanager – und fügt hinzu: Neben der Anpassung an den Klimawandel gehe es mit dem „RNZ-Beach“ natürlich auch darum, „ein schönes Bild zu schaffen“.