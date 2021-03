Viernheim. „Die Haifischzähne!“ Gisela Wittemann muss nicht lange überlegen, was das außergewöhnlichste Ausstellungsstück im Viernheimer Museum ist. „Die sind hier im Garten ausgegraben worden– und das bedeutet, dass Viernheim mal eine Anbindung ans Meer gehabt haben muss“, erklärt die Leiterin des Museums. Heute hat Gisela Wittemann ihren letzten Arbeitstag. Nach 31 Jahren bei der Viernheimer Stadtverwaltung geht sie in den Ruhestand. Im Gespräch mit dem Südhessen Morgen blickt sie zurück, wie sich die Arbeit im Stadtarchiv und im Museum über die Jahrzehnte verändert und entwickelt hat.

„Für diese Aufgabe ist damals eine neue Stelle geschaffen worden, zur Hälfte für das Stadtarchiv, zur Hälfte für das Museum“, erinnert sich Gisela Wittemann zurück an ihren ersten Arbeitstag. „Wo mein erstes Büro war, weiß ich gar nicht mehr…“ – zu oft hat sie in den vergangenen Jahren zwischen ihren Arbeitsplätzen im Rathaus, Bürgerhaus und dem Museum gewechselt.

Zusammenarbeit mit Mannheim

Im Stadtarchiv galt es 1990 erstmal, die gesammelten Unterlagen zu sortieren und auszuwählen, was man aufheben muss. Alle Dokumente werden im so genannten Findbuch notiert. Inzwischen ist alles digitalisiert. In der Zeitungsausschnittsammlung kann man Artikel unter bestimmten Schlagworten wie „Wahlen“ oder auch „Schwimmbad“ finden. „Die Zusammenarbeit mit dem MArchivum ist ein guter Schritt“, bewertet Gisela Wittemann die Kooperation mit Mannheim, wo der Bestand aufbewahrt wird und online recherchierbar ist.

„Das Archiv der Stadtgeschichte ist ja die Grundlage für ein Museum“, erklärt die Leiterin, wie ihre Tätigkeitsbereiche aufeinander aufbauen. Das Heimatmuseum war bis zu ihrem Dienstantritt im Ehrenamt geführt worden. „Damals hat man alte Fotos gesammelt und im Museum an die Wand gehängt“, erinnert sich Gisela Wittemann, „nur das Erdgeschoss im Forstamt war didaktisch ein wenig aufbereitet.“ Sonst fehlten sämtliche Hintergrundinformationen. „Ich habe damals erstmal eine Konzeption geschrieben, wie die Stadtgeschichte aufbereitet werden sollte. Dazu musste ich schauen, welche Exponate überhaupt vorhanden sind.“

Bewegende Momente

Die jüdische Abteilung, von den Töchtern des Museumsgründers Rektor Roos zusammengestellt, wurde damals weitgehend übernommen. „Dort ist wichtig, dass der Schwerpunkt auf dem funktionierenden Zusammenleben liegt und nicht auf dem schrecklichen Ende mit dem Holocaust.“ Die Aufarbeitung der Judenverfolgung hat Gisela Wittemann zu den bewegendsten Momenten ihres Arbeitslebens gebracht. Sie erinnert sich an Zeitzeugen-Interviews und den Kontakt mit jüdischen Angehörigen in den USA. „Von dort gab es sehr bewegende Mails, weil man sich gefreut hat, dass die Vorfahren in Viernheim nicht vergessen sind.“ Zum Auftakt der Aktion „Stolpersteine“, die an das Schicksal jüdischer Familien erinnern, waren 2013 sogar direkte Nachfahren aus Amerika in Viernheim. „Das waren ergreifende Momente, zu sehen, was das dieser Familie bedeutet hat.“

Die Umgestaltung des Museums zog sich etappenweise über zehn Jahre hin: Das Areal wurde um den Garten mit der Scheune, das Zollhaus und das Verwaltungsgebäude in der Weinheimer Straße erweitert. Der hessische Museumsverband unterstützte mit Zuschüssen, einen kräftigen Schub brachte die Möglichkeit einer energetischen Sanierung. „Die Chance haben wir genutzt und das Museum nicht nur baulich, sondern inhaltlich weiterentwickelt.“ Auch der Garten sei zur Ausstellungsfläche geworden – und zum Trauungsort.

Trauungen im Garten

„Das freut mich, dass der Bürgermeister diesen Vorschlag aufgenommen hat und Trauungen unter der Linde stattfinden“, sagt Wittemann. Die Wiedereröffnung des Museums im Oktober 2013 sei vielleicht der prägendste Einschnitt gewesen: „Sie hat den Schlusspunkt unter einen jahrelangen Prozess gesetzt.“ Mit dem erweiterten Areal haben sich auch neue Möglichkeiten ergeben. „Wir haben vor allem die Museumspädagogik ausgebaut“, erzählt die Museumsleiterin. Neben den Angeboten für Kinder werde auch nach und nach der Erwachsenenbereich ausgebaut. Die Führungen durch die Dauerausstellung seien inzwischen auch anders aufgebaut. „Früher hat der Bürgermeister Mandel auch mal selbst eine Führung geleitet, so ganz klassisch“, erinnert sich Wittemann. Heute versuche man, durchweg einen leichten Zugang zur Ausstellung zu ermöglichen, hat auch moderne Medien miteingebunden.

Im Februar 2020 wurde das Museum zum „Museum des Monats“ in Hessen gewählt – eine Bestätigung nicht nur für Gisela Wittemann und ihr Team. Die Verantwortung legt sie ab morgen in die Hände ihrer Nachfolgerin Elke Leinenweber und weiterer engagierter Mitarbeiter. „Für das Museum kann das ein Vorteil sein, wenn jemand mit einem neuen, anderen Blick darauf schaut“, meint Gisela Wittemann. Sie selbst blickt deshalb gelassen auf die kommenden Monate, auch wenn sie noch keine konkreten Pläne für den neuen Lebensabschnitt hat: „Ich lasse alles auf mich zukommen.“