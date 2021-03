Viernheim. In der Verlängerung des Pariser Weges in Richtung Hüttenfeld (L 3110) parallel zur Weschnitz erfolgt in der Woche nach Ostern ab Dienstag, 6. April, der Rückbau eines Brückenbauwerkes, weshalb es zu einer Vollsperrung in diesem Abschnitt kommt. Das teilt die Stadt Viernheim mit. Der Bereich werde im Anschluss wieder mit einer Schottertragsschicht verfüllt und mit einer neuen Asphaltoberfläche versehen, so dass die Nutzung des Wegs nach Beendigung der Arbeiten für Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge wieder freigegeben wird. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und Verständnis. red

