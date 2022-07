Vollsperrung ab Montag

Viernheim. Die Kanalbauarbeiten des Entlastungssammlers gehen in die nächste Bauphase, und zwar im Kreuzungsbereich von Karl-Marx Straße und Lampertheimer Straße, teilt die Stadt mit. Neben den Kanalrohren werden hier in den nächsten Wochen auch ein Kanalschachtbauwerk mit Anschlussleitungen verlegt. Daher ist ab Montag, 18. Juli, bis voraussichtlich 31. August die Karl-Marx-Straße zwischen der Kreuzung Kreuzstraße, Saarlandstraße und Am Königsacker sowie der Wilhelm-Leuschner-Straße vollständig gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von der Karl-Marx-Straße aus wird die Lampertheimer Straße während der Sperrung nicht befahrbar sein. Ebenfalls gesperrt bleibt der Parkplatz zwischen der Kreuzstraße und der Karl-Marx-Straße. Die Sperrung der Kreuzstraße bis zur Alexanderstraße dauert noch bis voraussichtlich 29. Juli. Die Umleitungen sind ausgeschildert. red