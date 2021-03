War das spannend. Mit minimalem Vorsprung hat sich Matthias Baaß gleich beim ersten Wahlgang ins Ziel gerettet. So knapp es war – die Viernheimer Wähler haben ihrem Bürgermeister das Vertrauen ausgesprochen. Nicht anders ist das Ergebnis vom Sonntagabend zu werten. Der Amtsinhaber hat sich – trotz zahlenmäßig starker Konkurrenz – für die Bürger bereits zum fünften Mal als die beste der zur Abstimmung stehenden Alternativen erwiesen.

CDU, UBV und FDP schafften es auch mit vereinten Kräften nicht, den durch Bernhard Kammer angestrebten Generationswechsel herbeizuführen. Dessen geringe politische Erfahrung und Bindung zu Viernheim waren dabei ein echtes Manko. Grünen-Kandidat Thomas Klauder sah sich bereits auf der Erfolgswelle seiner Partei schweben. Sie trug ihn dann aber doch nicht so weit, wie er dachte. Und die beiden „Unabhängigen“? Mit ganz unterschiedlich viel Potenzial ausgestattet, scheiterten Wolfram Theymann und Ralf Kempf letztlich an mangelnder programmatischer Überzeugungskraft.

Wenn Matthias Baaß nach 24 Jahren im Amt wiedergewählt wird, zeigt dies aber auch: Über Parteigrenzen hinweg schätzen viele Menschen den Bürgermeister. Gerade in der Krise wollen sie keine Experimente machen. Hinzu kommt: Baaß hat die Stadt in der Vergangenheit hervorragend repräsentiert, die Verwaltung solide geführt, die Finanzen in Ordnung gebracht und sich im sozialen Bereich viele Verdienste erworben. Größere Fehler – sieht man etwa vom Thema Pflegeheim ab – blieben aus. Das verdient Anerkennung.

Gleichwohl: Als der große Gestalter hat sich der Rathauschef trotz vieler Jahre im Dienst seiner Stadt nicht erwiesen. Die Gewerbeansiedlung stockt seit geraumer Zeit, und städtebaulich ging es auch nicht entscheidend voran. Was noch fehlt, ist der Leuchtturm, den die Bürger dauerhaft im Blick behalten können. Mit dem Rathausprojekt hat Matthias Baaß jetzt eine Chance, ihn zu bauen. Um im Bild zu bleiben – das Kommando muss lauten: Volle Kraft voraus!