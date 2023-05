Vogelstimmen im Wald

Viernheim. Als Auftakt zum Stadtradeln führte der ADFC Viernheim die Radtour „Vogelstimmen im Viernheimer Wald“ durch. Bereits um 5 Uhr morgens trafen sich die Teilnehmer noch im Dunkeln am TiB und fuhren an den Schrebergärten vorbei, auf der Panzerstraße, dann in den Wald und Richtung Walachei. Bei mehreren Stopps hörten sie Nachtigallen, Rotschwänzchen, Buchfinken, Singdrosseln, Eichelhäher, Ringeltauben, einen Specht und Sperlinge.

Auf der Suche nach einer Feldlerche ging es noch über die Neuzenlache Richtung Heddesheim, die Feldlerche hielt sich jedoch versteckt. In mittlerweile angenehm warmer Sonne fuhr die Gruppe nach Viernheim zurück und kehrte nach rund 24 Kilometern zum gemeinsamen Frühstück ein. red