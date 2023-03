Vogelschutz im Viernheimer Wald

Viernheim. Das globale Artensterben macht auch vor Viernheim nicht halt. Viele Studien weisen einen dramatischen Rückgang bei vielen heimischen Wildvogelarten auf, teilt der BUND Viernheim mit. Die Gründe hierfür seien vielseitig. So gehe der Rückgang der Vögel logischerweise mit dem Rückgang der Insekten als wichtigste Nahrungsquelle einher. Daneben spiele auch der Mangel an Nistmöglichkeiten eine Rolle. Forstwirtschaftliche Monokulturen im Waldbestand, das Herausholen von Altholz und Störungen während der Brut tragen zu diesem Mangel bei. Der BUND Viernheim hat deshalb in der Viernheimer Waldgemarkung über 100 Nistkästen installiert. Diese wollen jedoch auch jährlich gepflegt, gereinigt und repariert werden, um diese für die neue Brutzeit vorzubereiten. Mitunter gilt es auch einzelne Kästen umzusetzen, da diese am alten Standort nicht angenommen wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies leisteten die BUND-Mitglieder in den vergangenen Wochen, so dass die verschiedenen Vogelarten auf gute Voraussetzungen für die neue Brutzeit im Frühjahr treffen. Erfreulicherweise wurden viele der Nistkästen auch angenommen und bebrütet.

Eine Besonderheit stellt das Nest beziehungsweise der Horst der Wanderfalken an der Spitze des Apostelkirchturms dar. Auch diese Nistgelegenheit wurde gereinigt und kurz darauf auch schon von einem Falkenpaar benutzt.

Der BUND appelliert an alle Viernheimer, auch in ihren Gärten Nistkästen zu installieren und zudem Blühwiesen für Insekten anzulegen, so dass die Vögel auch genügend Nahrung finden können. Mittler Weile sind in Bau- und Supermärkten solche Nistkästen erhältlich. Mit dem Kauf werden oftmals auch Naturschutzverbände unterstützt. Aber auch der Selbstbau ist kein Problem.

Auf den Webseiten des BUND oder anderer Naturschutzverbände finden sich Anleitungen. Allerdings sind für das artgerechte Anbringen einige Punkte zu beachten, damit die Nistkästen auch von Vögeln besiedelt werden. Neben den Schutz vor Katzen und Mardern spielen auch Wind und Hitze und somit die Ausrichtung eine Rolle. Der Durchmesser des Einfluglochs bestimmt, welche Vogelart den Nistkasten benutzen kann.

Grundlegend empfehlen die Experten, die Nistkästen möglichst freihängend ab 2,5 Meter und höher anzubringen, so dass sie nur fliegend zu erreichen sind. Der Standort sollte relativ ruhig gelegen sein, um während der Brut nicht zu stören.

Der BUND steht für Rückfragen interessierter Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. red