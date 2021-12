„Plötzlich sind die Vögel vor unseren Fenstern herumgeflogen, haben sich an den Rahmen gekrallt und zu uns in die Arbeitszimmer geschaut – wie wenn sie uns etwas sagen wollten.“ Claudia Hüfner erzählt von einem einzigartigen und seltsamen Moment an ihrem Haus am Viernheimer Stadtrand. Die Hausbesitzerin vermutete, die Tiere hätten Hunger – und seither füttert sie regelmäßig die Vögel in einer

...