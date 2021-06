Virtueller Kaffeeklatsch

Viernheim. Das Demenznetz Viernheim lädt am Donnerstag, 10. Juni, von 15 bis 16 Uhr ein zu einem digitalen Kaffeeklatsch für Demenzkranke und ihre pflegenden Angehörigen. Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen oder sich über die aktuelle Situation austauschen – beides soll bei dieser Veranstaltung möglich sein. Getreu dem Motto „Alles kann – nichts muss“ wählen die interessierten Personen ihre Themen selbst.

Kuchen wird geliefert

Um auch gut gestärkt in die Erzählrunde einzusteigen, bekommen die Teilnehmenden von Waltraud Bugert, Mitglied des Demenznetzes, zwischen 10 und 11 Uhr ein Stück Kuchen geliefert. Dieses kann dann ab 15 Uhr gemeinsam genossen werden. Damit es auch ein richtiger Kaffeeklatsch wird, hat sich Waltraud Bugert mit allerlei Rezepten und Geschichten auf den Nachmittag vorbereitet.

Das Treffen ist kostenlos und findet virtuell mit dem Programm „Teams“ statt. Dazu können sich Interessierte telefonisch bei Harald Hofmann, Amt für Kultur, Bildung und Soziales, Fachbereich Bürgerkommune und Engagementförderung unter der Telefonnummer 06204/98 84 07 oder per E-Mail an demenz@viernheim.de anmelden. Nach Angabe von Namen, Anschrift und E-Mailadresse erhalten die Teilnehmenden dann die notwendigen Zugangsdaten per E-Mail. red