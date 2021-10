Viernheim. „Virtuelle Realität“ lautet der Titel eines neuen digitalen Angebots, mit dem die Stadtbibliothek erstmals am Mittwoch, 20. Oktober, 14.30 bis 16.30 Uhr, Kinder ab acht Jahren anspricht. Das Projekt öffne beim Lernen neue Tore und lasse die Kinder Welten erfahren, „die ansonsten außerhalb der Reichweite liegen“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle. Zum Einsatz kommen dabei der Merge Cube, das Curiscope Virtuali-Tee und der Orboot. Michael Silva wird ab sofort an jedem vorletzten Mittwoch im Monat die neuen virtuellen Techniken vorstellen. Anmeldungen nimmt die Bücherei am Satonévri-Platz unter Telefon 06204/98 84 50 und per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de entgegen. red

