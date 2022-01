Viernheim. . Eigentlich hätten die ehemaligen Prinzessinnen der Großen Drei am Samstagabend der aktuellen Regentin Zoe I. die Ehre erwiesen. Doch nicht nur die traditionelle Nacht der Prinzessinnen fällt in der Corona-Pandemie aus. Wie auch der Club der Gemütlichen (CdG), der Frauenbund und die Handballer werden die Großen Drei in dieser Kampagne keine Veranstaltungen durchführen.

Die Inthronisation von Prinzessin Zoe I. im vergangenen November bleibt damit die einzige Veranstaltung der Kampagne – zumindest in Präsenz. Denn die Narren arbeiten an einem alternativen Programm und wollen am Fastnachtssamstag, 26. Februar, eine virtuelle Prunksitzung organisieren. Die Planungen dazu laufen bereits. su