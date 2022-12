Violine, Marimba und Schlagzeug

Viernheim. Ein schwungvolles Weihnachtskonzert steht im Rahmen der 16. Konzertreihe in Viernheim am Montag, 26. Dezember, auf dem Programm. Mit dabei: Jeanette Pitkevica und Thorsten Gellings.

Nachdem das Weihnachtskonzert im vergangenen Jahr unter dem Titel „Besinnliche Weihnachten“ stand, wird es dieses Jahr etwas lauter und schwungvoller auf der Bühne der evangelischen Auferstehungskirche in Viernheim, Berliner Ring 74, zugehen.

Musiziert auf hohem Niveau: Violinistin Jeanette Pitkevica. © Tom Kohler

Das Konzert beginnt um 17 Uhr – dann ist Jeanette Pitkevica an der Violine zu erleben, Thorsten Gellings an der Marimba und am Schlagzeug.

Konzertreihe mit Tradition

Bereits seit dem Jahr 2007 bringt die Reihe Kammerkonzerte – in kleiner und großer Besetzung – auf Viernheims Bühnen.

Jeanette Pitkevica, die als Violinistin bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, hat seit Beginn die künstlerische Leitung inne. Sie steht, gemeinsam mit anderen namhaften Musikerinnen und Musikern aus der Region, natürlich auch als Musikerin auf der Bühne.

Das diesjährige Weihnachtskonzert trägt den Titel „Duo Violine & Marimba, Schlagzeug“: Jeanette Pitkevica wird zusammen mit Thorsten Gellings – ebenfalls ein international ausgezeichneter Künstler – unter anderem Werke von Claudio Santangelo, Nebojsa Zivkovic und Benjamin Wittiber spielen.

Tickets sind im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt 11 Euro) bei der Volkshochschule Viernheim erhältlich, im Café am Eck und in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß. An der Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro (ermäßigt 13 Euro). red