Viernheim. Die Gewerbetreibenden in der Innenstadt halten nicht hinterm Berg mit ihren Vorstellungen über die Nutzung des Rathaus-Areals, sollte das einmal abgebrochen sein. Wie berichtet haben die Stadtverordneten am Donnerstag einstimmig beschlossen, den Altbau nicht zu sanieren und die Stadtverwaltung stattdessen in einen Neubau voraussichtlich bei den Stadtwerken umzusiedeln. Als größte

...