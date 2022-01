Viernheim. Nicht nur in Arztpraxen oder Impfzentren, sondern auch in hessischen Apotheken können Bürger künftig gegen das Coronavirus geimpft werden. Anfang Januar ist diese Regelung durch den Vorstand der Bundesapothekerkammer in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer verabschiedet worden. Der hessische Apothekerverband begrüßte das ausdrücklich, schließlich gehe es darum, die immer noch

...