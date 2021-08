Viernheimerinnen erreichen Saisonziel

Viernheim. Parallel zum 37. V-Card-Triathlon war das Bundesliga-Team des TSV Amicitia Viernheim in Saarbrücken am Start. Die Erstliga-Frauen schlossen die Saison mit einem hervorragenden siebten Platz in der Tageswertung ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das vierte Rennen der Saison war gleichzeitig das Saisonfinale in der 1. Triathlon Bundesliga. In der Addition aller Wettkämpfe kamen die Viernheimerinnen auf den achten Platz. Das eigene Saisonziel „einstelliger Tabellenplatz“ haben die TSV-Amicitia-Triathletinnen damit erreicht.

Für den letzten Wettkampf hatte Team-Manager Peter Grüber Leana Bissig, Lea Cagol, Rebecca Bierbrauer und Ursula Trützschler nominiert. Die 17-jährige Schülerin Rebecca Bierbrauer aus Trier kam damit zu ihrem Debüt für Viernheim und schlug sich nach überstandener Verletzung gut. In Saarbrücken fand das Rennen im Format eines Mannschafts-Triathlons statt – erst schwammen die Starterinnen nacheinander, dann machten sie sich gemeinsam auf die Rad- und Laufstrecke und mussten auch gemeinsam, mindestens zu dritt, das Ziel erreichen.

Das TSV-Amicitia-Team lag nach den vier Schwimmstrecken auf dem siebten Rang und behauptete die Position auf dem Rad. Auch auf der Laufstrecke ließ Viernheim kein Team mehr vorbei und kam mit einer Zeit von 1:33:41 Stunden als Siebter ins Ziel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das ist ein gelungener Abschluss der Saison“, lautete das zufriedene Fazit von Peter Grüber, der direkt schon auf das kommende Jahr blickt: „Wir wollen 2022 darum kämpfen, noch besser zu werden, um in der 1. Triathlon-Bundesliga zu bestehen.“ Sieger der Gesamtwertung und damit deutscher Mannschaftsmeister wurde das Team EJOT Buschhütten. su