Viernheimer wollen Abwärtstrend stoppen

Viernheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim sehnen die Winterpause herbei, denn in den vergangenen Wochen gab es nur selten Erfolgserlebnisse zu feiern. Sowohl der TSV Amicitia 2 als auch die SG Viernheim befinden sich im Abwärtstrend, die Orangenen sind sogar der Abstiegszone gefährlich nah gekommen. Daran wird sich auch Sonntag in der Partie beim SV Schriesheim wohl nicht viel ändern. Besser sieht es für die Blau-Grünen aus, die mit der TSG Lützelsachsen 2 einen Gegner auf Augenhöhe empfangen.

SV Schriesheim – SG Viernheim (Sonntag, 14 Uhr)

Die Viernheimer gehen am Sonntag einen schweren Gang, wenn sie beim SV Schriesheim antreten müssen. Das Team von Trainer Ralf Dalmus befindet sich nämlich spätestens nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den Tabellennachbarn SSV Vogelstang in Abstiegsgefahr. Einmal mehr war es eine schwache Vorstellung der Offensive gewesen, die einen Erfolg verhindert hat.

Tore schießen dürfte in Schriesheim nicht einfacher werden, denn die Bergsträßer verfügen mit erst 15 Gegentreffern über eine stabile Abwehr. Trotzdem befindet sich das Team von SVS-Trainer Ricardo Guimaraes im Abwärtstrend. In den vergangenen vier Spielen ist nämlich kein Sieg mehr gelungen. Deshalb ist man mittlerweile aus dem Titelrennen ausgeschieden.

Die SG Viernheim wartet sogar schon seit sechs Wochen auf einen Sieg. Damals wurde die Spvgg. Wallstadt 2 mit 5:2 besiegt. Es folgten fünf Niederlagen und die abgebrochene Partie in Hohensachsen, wo das Urteil des Sportgerichts noch aussteht. Die Verantwortlichen der Südhessen gehen von einer Neuansetzung aus.

SG-Coach Ralf Dalmus fehlten zuletzt einfach die Alternativen, auch weil man sich von einigen Spielern getrennt hat, denen einfach die nötige Einstellung und Disziplin gefehlt hat. Im Abstiegskampf aber braucht man Fußballer, die sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Das Hinspiel gegen Schriesheim endete bei Rundenstart mit 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, mit dem man bei den Viernheimern sicher gut leben könnte.

TSV Amicitia 2 – TSG Lützelsachsen 2 (Sonntag, 11.30 Uhr)

Die Reserve des TSV Amicitia zeigte bei der 3:4-Niederlage gegen Fortuna Heddesheim 2 eine tolle Moral, nachdem man schon mit 0:4 zurück gelegen hatte.

Wenn es am Sonntag gegen die zweite Mannschaft der TSG Lützelsachsen geht, dann sollte das Team von Trainer Tobias Kleiner tunlichst einen Rückstand vermeiden, denn der Gast ist nur einen Rang besser platziert.

Mit einem Heimerfolg könnten die Blaugrünen die Bergsträßer sogar überflügeln. Zeit für einen Sieg wäre es allemal, denn das letzte richtige Erfolgserlebnis, das 8:3 gegen die Spvgg. Wallstadt 2, liegt schon fünf Wochen zurück. Das Hinspiel endete für die Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. JR