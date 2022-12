Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales Viernheimer Verein will Kindergarten in Namibia helfen

Der Verein "Stand Up For Africa" will helfen, die Folgen eines Sturms in der Partnerregion in Namibia zu beseitigen. Dazu plant der Verein Aktionen in Viernheim, um das Geld für ein neues Kindergartendach zusammenzubekommen.