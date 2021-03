  Viernheimer Verein will Freizeitheim im Sommer wieder eröffnen

Der Kauf der Martinshütte ist unter Dach und Fach. Wie der Verein „Martinshütte Buchklingen“ am Sonntag meldete, hat er das Freizeitheim von der Viernheimer Pfarrei Johannes XXIII. gekauft. Nach der Unterschrift des notariellen Kaufvertrags am vergangenen Dienstag ist der Weiterbetrieb der Hütte nun gesichert. „Ich bin sehr froh, dass wir mit dem Verein Martinshütte Buchklingen eine Gruppe gefunden haben, die sich mit Engagement und Leidenschaft für den Erhalt dieser Einrichtung einsetzt und die Hütte im Sinne der Gründerväter weiter betreibt“, sagte Pfarrer Ronald Givens bei der Unterzeichnung.

Der Verein Martinshütte Buchklingen war eigens mit dem Ziel gegründet gegründet worden, um die Hütte im Birkenauer Ortsteil Buchklingen dauerhaft zu erhalten. Ursprünglich 1948 mit Hilfe der US-Armee aus einer alten Militär-Baracke errichtet, wird das Haus seit Generationen von Jugendgruppen als Freizeitheim genutzt. Die urige Hütte ist eine Viernheimer Institution, die aus den Erinnerungen vieler Generationen nicht wegzudenken ist.

Anfang 2020 war absehbar, dass die Viernheimer Pfarrei Johannes XXIII sich in Zukunft von einigen Immobilien würde trennen müssen. Daraufhin schlossen sich Bürger, die die Martinshütte zum Teil seit Jahrzehnten besucht haben und sie für kommende Generationen als Freizeit- und Begegnungsstätte erhalten wollen, zu einem Verein zusammen. Sie nahmen Kontakt zur Pfarrei auf, um Möglichkeiten zur Erhaltung auszuloten. Ziemlich schnell wurde klar, dass es auf einen Verkauf der Hütte hinauslaufen würde. In der Zwischenzeit wurde der Verein „Martinshütte Buchklingen e. V.“ gegründet, der inzwischen als gemeinnützig anerkannt ist. Danach musste die Finanzierung des Kaufpreises und der anstehenden Renovierungen geklärt werden.

Im Februar 2021 wurde jetzt auch die letzte Hürde genommen. Das Bistum Mainz hat dem Verkauf zugestimmt. Daraufhin wurde zügig ein Notartermin vereinbart, bei dem der Kaufvertrag von Vertretern des Vereins und der Pfarrei unterzeichnet wurde.

Arbeit beginnt jetzt erst

„Wir sind froh, dass jetzt die Chance besteht, die Martinshütte als Freizeit- und Begegnungsstätte für Viernheimer aller Generationen zu erhalten“ sagte der erste Vorsitzende Holger Helfrich nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags. Damit beginne jetzt erst die eigentliche Arbeit des Vereins. Die Hütte soll zügig renoviert werden. Bei diesem Vorhaben kann jeder behilflich sein. Es werden sowohl Helfer als auch Spender gesucht, die den Verein unterstützen möchten. Ziel ist es, die Hütte ab Mitte des Jahres - je nach Corona-Lage - wieder zu öffnen.

„Wir haben hier verschiedene Umbaumaßnahmen geplant“, erläutert Helfrich. „Zum einen gibt es im Schlafraum ein Feuchteproblem, das eine Sanierung der Außenwand erfordert.“ Dabei sollen gleichzeitig auch alle Matratzen in der Hütte gegen hypoallergene Versionen ausgetauscht werden.

Außerdem ist geplant, die Küche zu erweitern und den Holzofen zur Beheizung der Hütte gegen eine Gas-Brennwert-Therme zu ersetzen. Damit ermöglicht der Verein auch Gruppen den Zugang, denen in der Vergangenheit die Heizung mit Holzfeuer zu umständlich und aufwändig war. Die Gasversorgung wird dann übrigens mit CO2-neutralem Bio-Flüssiggas erfolgen.

Die Vermietung an Kinder und Jugendgruppen habe dabei immer den Vorrang, sagt Helfrich. Dies müssten aber nicht nur die klassischen Übernachtungswochenenden sein. Durch die neue Heizung und die Modernisierung der Küche seien dann auch Tagesseminare, Fortbildungen oder auch Tagesmieten für Geburtstage einfacher möglich. Ebenso steht die Hütte nicht nur Viernheimern zur Vermietung offen. Grundsätzlich kann die Martinshütte von Jedermann gebucht werden. Dabei bekommen aber Kinder- und Jugendgruppen immer den Vorrang bei der Vermietung.

Erheblicher Renovierungsstau

„Uns ist jede Hilfe willkommen“, so Helfrich. „Leider wurde an der Hütte seit der letzten großen Renovierung in den Jahren 1999 bis 2002 wenig getan. Damit haben wir einen erheblichen Renovierungsstau, den wir nun beseitigen müssen. Die Corona-bedingte Schließung der Hütte wollen wir hier natürlich so gut es geht nutzen, um die Ausstattung zu modernisieren und aktualisieren.“

Wer den Verein unterstützen möchte, kann neben der Möglichkeit einer Spende und einer Mitgliedschaft auch an der Bausteinaktion teilnehmen. Dabei ist es möglich, dem Verein zunächst fest für fünf Jahre ein zinsloses Darlehen zu gewähren. Der Verein hatte zuletzt bereits mehrere Spenden entgegen nehmen können.

Weitere Infos unter www.martinshütte.de