Viernheimer Triathlon geht über die Sprintdistanz

Viernheim. Der Termin steht fest im Kalender der Triathleten und der Viernheimer: Der V-Card-Triathlon als eine der ältesten Dreikampfveranstaltungen Deutschlands geht in diesem Jahr in seine 37. Auflage. Wegen der Corona-Einschränkungen finden die Wettkämpfe am Wochenende 28. und 29. August aber in anderer Form statt.

2020 mussten die Stadt Viernheim und der Verein TSV Amicitia die traditionelle Veranstaltung ersatzlos absagen. In diesem Jahr soll es aber wieder einen Wettkampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen in Viernheim geben. Der V-Card-Triathlon wird nicht - wie sonst - über die olympische Distanz gehen, sondern über die Sprintdistanz: 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.

Geschwommen wird diesmal ausschließlich im Waldschwimmbad. © Sandra Usler

„Eine olympische Distanz ist organisatorisch nicht machbar“, bedauert Abteilungsleiter Jürgen Thome. So finden die Rennen auch nur rund um das Viernheimer Waldstadion und im Waldschwimmbad statt. Für beide Wettkampftage sucht der Verein dennoch Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Auf dem Programm stehen auch die Deutschen Meisterschaften im Para-Triathlon. Erneut werden in Viernheim die Titelträger über die Super-Sprint-Distanz gesucht. Am Start ist natürlich auch Lena Dieter, die ihren neunten Meistertitel über diese Strecke holen will.

Beim Spurt-Sprint-Triathlon betragen die Distanzen 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Die DM-Starter der Para-Triathleten werden das Wettkampfwochenende auch eröffnen, der Start ist für 9 Uhr am Samstag vorgesehen. Nach dem Schwimmen der DM fangen die Rennen der Erwachsenen, der Junioren und der Jugend A an. Voraussichtlich in vier Startgruppen werden die Teilnehmer auf die Strecken gehen. Anschließend kommen die Schüler und Jugendlichen an die Reihe, der genaue Zeitplan wird nach Meldeschluss festgelegt.

Start im Freibad

An beiden Tagen starten die Wettbewerbe im Viernheimer Freibad. Die Radstrecke führt über die L 3111 nach Hüttenfeld und zurück. Gelaufen wird rund um das Waldstadion. Auch die Teilnehmerzahl ist bei allen Startklassen geringer als bei der längeren Distanz. Am Sprint-Triathlon für Erwachsene können 210 Starterinnen und Starter teilnehmen. Jeweils 20 Athleten der Jugend A und der Junioren können sich ebenfalls auf der Sprintdistanz messen. In den Altersklassen Jugend B, Schüler A, Schüler B, Schüler C gibt es jeweils 30 Startplätze. Die Jugend B und die Schüler A haben 400 Meter Schwimmen vor sich, zehn Kilometer auf dem Rad und 2,5 Kilometer Laufen. Die Schüler B schwimmen 200 Meter, fahren fünf Kilometer auf dem Rad und laufen abschließend noch 1000 Meter. Die jüngsten der Schüler C absolvieren zwei Bahnen (100 Meter) im Wasser, legen 2,5 Kilometer auf dem Rad zurück und laufen noch eine 400-Meter-Runde im Stadion.

Die Anmeldefrist für den Triathlon endet am Freitag, 6. August. In allen Klassen sind nach Angaben des TSV Amicitia noch Restplätze verfügbar. Wer sich nicht selbst sportlich betätigen, sondern lieber zuschauen will, ist an beiden Tagen gern gesehen. Nach aktuellem Planungsstand sind Zuschauer sowohl im Waldschwimmbad als auch an der Radstrecke und im Waldstadion zugelassen. Voraussetzung ist die Registrierung über die Luca-App. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kann erforderlich sein. su