Nach einem Jahr Corona-Pause gibt es an diesem Wochenende wieder einen Viernheimer Triathlon. Die Organisatoren des TSV Amicitia haben sich trotz Corona-Einschränkungen entschlossen, den 37. V-Card-Triathlon am Samstag, 28. August, und Sonntag, 29. August, auf die Beine zu stellen. Rund 700 Sportlerinnen und Sportler werden beim Dreikampf rund um das Waldschwimmbad und Waldstadion an den Start

...