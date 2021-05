Viernheimer Triathlon als Sprint geplant

Viernheim. Der 37. V-Card-Triathlon Viernheim soll am Wochenende des 28. und 29. August stattfinden – allerdings Corona-bedingt in abgewandelter Form. Das haben die Stadt Viernheim als Veranstalter und die Triathlon-Abteilung des TSV Amicitia Viernheim als Ausrichter vereinbart. Der große Triathlon-Wettbewerb wird nicht über die olympische Distanz angeboten, sondern über die Sprintdistanz: 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Anmeldungen sind ab 5. Juni möglich.

Der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß unterstützt die derzeitigen Planungen zu einem veränderten Triathlon in der Stadt: „Es ist sehr schwer einzuschätzen, wie die Welt Ende August aussehen wird. Eine normale Lage werden wir nicht haben, das ist klar. Aber vielleicht ist es möglich, tatsächlich einen Triathlon mit reduzierter Distanz anzubieten. Das wäre eine tolle Sache!“

„Wir bedauern sehr, dass wir in diesem Jahr nicht die übliche Strecke mit 1,5 Kilolmeter Schwimmen im Hemsbacher Wiesensee und 40 Kilometer Radfahren im Odenwald anbieten können,“ so der Vorsitzende der Triathlon-Abteilung im TSV Amicitia Viernheim, Jürgen Thome. Aufgrund der zu erwartenden Vorgaben und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sei die olympische Distanz organisatorisch allerdings nicht darstellbar.

„Für uns ist sehr wichtig, dass wir eine möglichst sichere Veranstaltung gewährleisten können. Das ist über die Sprintdistanz sehr viel besser möglich als über die wesentlich längere olympische Distanz,“ ergänzt der stellvertretende Abteilungsvorsitzende Peter Brandmüller.

Trotz der widrigen Umstände planen die Viernheimer Triathleten ein umfassendes Wettbewerbsprogramm unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Richtlinien. Nach der Absage des V-Card-Triathlons 2020 wollen die Organisatoren den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wieder eine Plattform geben, sich im Wettkampf zu messen. An beiden Tagen soll das Schwimmen im Viernheimer Waldschwimmbad stattfinden. Die Radstrecke wird dann im unmittelbaren Umfeld des Waldstadions auf Viernheimer Gemarkung absolviert. Der abschließende Lauf beginnt und endet wie üblich im Waldstadion.

Konkret soll es am Samstag, 28. August, einen Para-Triathlon für Erwachsene und Junioren sowie Kinder- und Jugendwettbewerbe (Schüler C bis Jugend A) geben. Am Sonntag, 29. August, ist dann die 1. und 2. Hessenliga der Damen und Herren sowie die 3. bis 5. Hessenliga der Herren. dran.

Info: Anmeldungen ab 5. Juni unter www.viernheimer-triathlon.de

