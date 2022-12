Viernheimer tragen Landesmeisterschaft aus

Viernheim. Es hat schon eine gewisse Tradition, dass der Viernheimer BC die Landesmeisterschaften im Dreiband kleines Billard ausrichtet. Insgesamt zehn Spieler hatten sich für die Finalrunde qualifiziert. Es wurde in zwei Gruppen à fünf Spielern gestartet. Nach Ende der Vorrunde stand das Finale der beiden Gruppenersten an.

In den insgesamt fünf Spielrunden der Gruppenphase gab es für die Zuschauer tolle Spiele zu bewundern. In Gruppe A konnte sich der Titelverteidiger Max Augenstein (BF Pforzheim) vor dem Freiburger Dirk Kugler durchsetzen. In allen Partien ging er siegreich vom Tisch. In Gruppe B gestaltete sich der Spielverlauf in der Vorrunde spannender. Erst in der letzten Spielrunde fiel hier die Entscheidung, dass Norbert Dimmler (BF Pforzheim) ins Finale einziehen konnte.

So kam es nach 2021 auch im diesjährigen Finale der Landesmeisterschaft zum vereinsinternen Duell zwischen Max Augenstein und Norbert Dimmler. Diese Partie konnte Augenstein am Ende für sich entscheiden und erneut den Gewinn des Landesmeistertitels feiern. Platz drei der Meisterschaft konnte Jürgen Weber (Mannheimer Billardfreunde) erzielen.

Alle Teilnehmer bedankten sich beim ausrichtenden Viernheimer BC für die reibungslose Organisation und Durchführung des Turniers. Für viele Spieler ist dieses Turnier ein Highlight im Kalender und viele haben bereits die erneute Teilnahme im nächsten Jahr angekündigt. red