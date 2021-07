Viernheim. Es ist ungewöhnlich still, als Nicole Dalesio die Tür zum Tierheim aufschließt. Wo man sonst mit mehrstimmigem Hundegebell empfangen wird, herrscht außergewöhnliche Ruhe. Das liegt natürlich an den tropischen Temperaturen, aber auch daran, dass in den vergangenen Monaten nur selten Besucher empfangen wurden. „Die Tiere ziehen sich in eine kühle Ecke des Zwingers zurück und dösen

...