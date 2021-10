Viernheimer Teams vor lösbaren Aufgaben

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim trennt sich allmählich die Spreu vom Weizen. Für die beiden Viernheimer Vertreter geht es darum, die Abstiegsplätze weit hinter sich zu lassen und sich im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. Am Sonntag, 10. Oktober, stehen die Chancen gut, weiter Boden gutzumachen. Die SG Viernheim ist um 15 Uhr beim SV Laudenbach zu Gast, während die Reserve des TSV Amicitia ab 15 Uhr beim SC Käfertal auf Punktejagd geht.

MFC Phönix – TSV Amicitia 2

Der zweiten Herrenmannschaft des TSV Amicitia ist mit dem 8:1-Heimsieg über Schlusslicht Spvgg. Türkspor Edingen am vergangenen Wochenende ein Befreiungsschlag gelungen. Was dieser Erfolg wirklich wert ist, muss sich am Sonntagnachmittag zeigen, wenn die Reise zum MFC Phönix Mannheim geht. Dort will das Team von Trainer Tobias Kleiner weitere drei Punkte holen, um sich zu stabilisieren. Einmal mehr wird es darauf ankommen, wie stabil sich die Defensive präsentiert und wie hoch die Bereitschaft jedes Einzelnen ist, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Nur dann kann man sich vom zehnten Platz aus verbessern.

Phönix Mannheim hat, wie der Gegner auch, erst zweimal gewonnen. Siege gab es in Hohensachen (3:2) und gegen die SG Viernheim (3:1). Diese sechs Punkte und das schlechte Torverhältnis von 8:21 bedeuten aktuell Rang 13 für das Team von Trainer Daniel Kusser.

SV Laudenbach – SG Viernheim

Die SG Viernheim (Platz elf) muss beim Tabellennachbarn SV Laudenbach (Platz zwölf) antreten und sollte dort möglichst nicht verlieren. Beide Team stehen derzeit am Rande der Abstiegszone und müssen den Blick nach unten richten. Aufsteiger Laudenbach konnte nach zwei Spieltagen klare Siege in Vogelstang (6:0) und gegen Wallstadt 2 (4:0) vorweisen, hat alle anderen fünf Begegnungen aber verloren. Die Tendenz zeigt also deutlich nach unten.

Auch die SG Viernheim hat erst zwei Siege auf dem Konto (2:0 gegen TSV Amicitia 2 und 7:1 gegen Türkspor Edingen). Dazu kommt das 1:1-Unentschieden gegen den SV Schriesheim beim Saisonauftakt. Am vergangenen Sonntag wurde nach enttäuschender Leistung gegen Croatia Mannheim auf eigenem Platz deutlich mit 0:5 verloren. Um nicht weiter abzurutschen, muss beim Aufsteiger mindestens ein Unentschieden, besser noch ein Sieg, her. Entscheidend könnte die Durchschlagskraft im Angriff sein, der erst elf Mal getroffen hat, sieben Mal davon allein gegen Edingen. JR