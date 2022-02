Viernheimer Teams liefern sich spannenden Aufstiegskampf

Viernheim. Die Bowling Liga-Saison 2021/22 nähert sich ihrem Ende. Mit den beiden Bezirksligen haben zwei weitere Spielklassen am Wochenende ihren vorletzten Spieltag auf den Bahnen in Ludwigshafen ausgetragen. Auch bei diesem Start konnte eine Mannschaft, diesmal aus Viernheim, nicht antreten – wegen eines positiven Tests trotz vollständiger Impfung. Dabei liefern sich in der 1. Bezirksliga drei Viernheimer Mannschaften einen spannenden Aufstiegskampf, während in der 2. Bezirksliga die Aufstiegschancen geschwunden sind.

In der ersten Bezirksliga glänzten am Wochenende besonderes die BC Angels, die mit 3928 Pins vier der fünf anstehenden Spiele für sich entschieden und mit den erzielten 14 Punkten den BC Fireballs 1, den zweiten Tabellenplatz wegnahmen.

Die BC Angels konnten am Wochenende vier von fünf Spielen für sich entscheiden. © stock.adobe.com - tarasov_vl

BC Angels: Lars Wagner 111 Pins, Christian Kennke 983, Thomas Jung 973, Gerd Kugler 538/3 Spiele, Jürgen Leitner 173 und Andreas Preiser 150.

Das Team von BTT 2 erzielte mit 3768 Pins das zweitbeste Tagesergebnis mit einem Punkt Bonus weniger als die BC Angels. Dem Aufstieg in die Landesliga ist damit BTT 2 ein großes Stück nähergekommen.

BTT 2: Hans-Peter Keil 1064, Eric Schanze 877, Levin Breit 846, Andreas Peper 618/3 und Patric Nikula 373/2.

Die BC Fireballs 1 konnten nicht in Bestbesetzung auf die Bahnen. So erzielten sie nur 3597 Pins und konnten mit den zehn Punkten aus Spielen und Bonus den zweiten Tabellenplatz nicht halten. Im Kampf um den Aufstiegsplatz sind die Chancen etwas kleiner geworden.

BC Fireballs 1: Wolfgang Steinke 971, Wolfgang Cermak 956, Frank Boscheinen 842 und Otto Müller 828.

Durch den Ausfall der BC Fireballs 2 war aus Viernheim nur noch die zweite Mannschaft von Don Bosco Grün/Schwarz am Start. Sie erzielte 3288 Pins und war damit in drei Spielen erfolgreich. Die so erzielten neun Punkte aus Spielen und Bonus sicherten den dritten Tabellenplatz.

Don Bosco 2: Carsten Littek 905 Pins, Horst Becherer 890, Jürgen Pawel 878 und Stefan Höhn 769. red