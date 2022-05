Viernheimer Teams gehen leer aus

Viernheim. Für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A 2 Mannheim war es wieder ein Wochenende zum Vergessen. Sowohl die Orangenen als auch die Blau-Grünen verloren ihre Auswärtsspiele, was jedoch keine Auswirkungen mehr auf wichtige Entscheidungen hat. Die SG Viernheim musste sich auf der Vogelstang im Schlussspurt mit 3:5 geschlagen geben. Der TSV Amicitia 2 unterlag im Nachbarschaftsduell bei Fortuna Heddesheim 2 durch 120 unachtsame Sekunden mit 0:2.

„Die Partie war ein Spiegelbild der Saison. Wir haben eine Stunde lang gut mitgespielt, allerdings unsere Torchancen nicht genutzt. Nach den beiden Gegentreffern hat uns am Ende einfach die Luft gefehlt“, bilanzierte Viernheims Coach Tobias Kleiner nach dem Schlusspfiff. In der Tat waren die Blau-Grünen 60 Minute lang ebenbürtig und hatten sich auch gute Möglichkeiten herausgespielt. „Da hätten wir in Führung gehen müssen“, erinnert sich Kleiner ungern an diese Szenen.

Auch Heddesheim, das ja noch auf Platz zwei schielt, hatte seine Torchancen, musste aber bis zur 61. Minute warten, ehe Badu Sonko der Führungstreffer gelang. Keine 120 Sekunden später erhöhte Joshua Hassanzadeh auf 2:0, bei den hohen Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz war das bereits die Vorentscheidung. In der Folge bemühten sich die Südhessen zwar redlich um einen Treffer, es fehlten allerdings die notwendigen Kräfte.

Durch diese Niederlage sind die Viernheimer um eine Position auf Rang zehn zurückgefallen. Heddesheim ist mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz zwei weiterhin Fünfter.

Entscheidende Schlussphase

Nachdem die Südhessen den Klassenerhalt schon vor dem Anpfiff in der Tasche hatten, ist der SSV Vogelstang durch den 5:3-Erfolg ebenfalls am rettenden Ufer angekommen. Der Sieg kam allerdings erst in den Schlussminuten der Partie zustande, als Gianfranco Manganello (88.) und Argen Hartorian (90.+2) den Endstand markierte. Zuvor war es eine ausgeglichene Partie mit Torchancen und Treffern auf beiden Seiten.

Die Viernheimer erwischten den besseren Start, denn schon nach elf Minuten traf Steven Schreck zum 0:1. Lange währte die Freude bei den Orangenen aber nicht, denn nur 120 Sekunden später konnte Orhan Paz ausgleichen. Paz war es dann auch, der in der 23. Minute, die Mannheimer in Führung brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Nasim Hasan (41.) für den 2:2-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Noah Teamrat mit dem 3:2 (51.) für Jubel bei den Hausherren, der in der 75. Minute allerdings verstummte, nachdem Michael Nguse zum 3:3 getroffen hatte. Als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, schlugen die Gastgeber aber noch zweimal zu. JR