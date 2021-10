Viernheimer Teams besonders gefordert

Viernheim. Die anstehenden Aufgaben könnten für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim bei den Heimspielen am Sonntag nicht unterschiedlicher sein. Die Reserve des TSV Amicitia bekommt es im Waldstadion mit dem noch punktlosen Schlusslicht Türkspor Edingen zu tun und will mit einem Sieg die Abstiegszone verlassen. Vor einer Herkulesaufgabe steht die SG Viernheim, die im Familiensportpark West die Spitzenmannschaft der SG Croatia Mannheim erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Viernheim – SG Croatia Mannheim (Sonntag, 15 Uhr): Nach der enttäuschenden Vorstellung am vergangenen Wochenende bei der Niederlage in Phönix Mannheim steht den Orangenen eine fast unlösbare Aufgabe ins Haus. Mit der SG Croatia Mannheim kommt die Überraschungself der Saison nach Viernheim. Fünf Siege und ein Unentschieden, dazu ein Torverhältnis von 23:6 lautet die imposante Bilanz.

Viernheims Coach Ralf Dalmus hofft auf eine Trotzreaktion seines Teams und eine ähnliche Leistung wie gegen Schriesheim. Gegen die Bergsträßer gelang nämlich ein überraschendes 1:1.

„Wenn wir lange ohne Gegentor bleiben, wird der Gegner sicher nervös. Vielleicht gelingt uns ja auch die Führung“, hofft Dalmus auch ein wenig auf den Fußballgott. Zwei Siege und ein Unentschieden ergaben bislang sieben Punkten, was nur für einen Platz im hinteren Mittelfeld der Liga reicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TSV Amicitia Viernheim 2 – Türkspor Edingen (Sonntag, 12.30 Uhr): Die zweite Garnitur des TSV Amicitia hatte sich den Saisonstart sicher anders vorgestellt. Derzeit stehen aber schon 17 Gegentore, erst ein Sieg und zwei Unentschieden zu Buche, weshalb man mit fünf Punkten als Dreizehnter weiter im Tabellenkeller festhängt. Trainer Tobias Kleiner hat zuletzt ganz besonders das Defensivverhalten nicht gefallen, was sich in den zahlreichen Gegentreffern niedergeschlagen hat.

Die Gäste aus Edingen sind allerdings noch schlechter dran, haben noch kein Spiel gewonnen, noch nicht einmal unentschieden gespielt und bereits 35 Treffer kassiert. Damit ziert man ohne Zähler das Tabellenende. JR