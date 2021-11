Viernheimer Sporthaus Brandmüller feiert Jubiläum

Viernheim. Das Sporthaus Brandmüller feiert in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen und gehört damit zu den Traditionsgeschäften in Viernheims Innenstadt. Peter Brandmüller, der das Geschäft von seinem Vater Friedel übernommen hat, kann auf eine bewegte Firmengeschichte zurück blicken. „Wenn es die Vorgaben zulassen, werden wir das Jubiläum auch noch feiern“, hofft der sportbegeisterte Inhaber auf eine Rückkehr zur Normalität.

Firmengründer Friedel Brandmüller (r.) und sein Sohn Peter. © Othmar Pietsch

Dabei war schon die Firmengründung alles andere als einfach. Die Eröffnung fand am 25. März 1956 im kleinen Kiosk neben dem OEG-Bahnhof statt. „Mein Vater hatte damals gerade 500 D-Mark in der Tasche und kein eigenes Auto. Zu Beginn beherrschten Artikel der Firma Adidas das Sortiment. Überwiegend waren es Fußballschuhe, Bälle und Trikots. Aber auch Sachen rund ums Turnen gehörten zum Angebot, hinzu kamen etwa Tennisschläger oder Bespannungen, wie Peter Brandmüler aus den Erzählungen seines Vaters weiß.

Gründung im Kiosk

Die Waren wurden alle in Frankfurt im Großhandel eingekauft und mit der Bahn verschickt. Der Tagesablauf von Existenzgründer Friedel Brandmüller war in den Anfängen recht mühselig: Morgens früh um 5 Uhr ging es in die Setzerei des Tageblatts, um neun Uhr dann direkt ins Kiosk am Bahnhof, das bis 19 Uhr geöffnet war. Gleich anschließend stand dann noch der Teilzeitjob in einen Kino an, wo er als Kartenabreißer tätig war - und das täglich über mehrere Jahre.

1960 zog das Sportgeschäft für drei Jahre in das vorherige Weitzel-Apothekenhaus um. „Danach erwarb mein Vater das Haus in der Hügelstraße 4, das noch heute unser Standort ist“, erzählt Peter Brandmüller. „Meine Schwester und ich machten eine Ausbildung zum Sporteinzelhandelskaufmann in Mannheim und Heidelberg“, berichtet er und fügt an: „Meine Schwester betreut seit Jahren in der Rathausstraße das Modegeschäft Christine B., und ich im blieb elterlichen Betrieb.“

Höhen und Tiefen

Nach diversen Umbauten und der Eröffnung der Filiale in Lorsch kamen der Euro und der Zusammenbruch vieler Innenstädte. Nach dem großen Innenstadtsterben und einer Schließung im Jahr 2010 wurde ein neues Konzept erstellt. Stationär, Onlineshop, Sonderproduktionen für Firmen und Vereine und die Gründung einer Schwimmschule waren dabei die Schlagworte. Stick und Druck bei Arbeitskleidung und Arbeitsschuhen wurden zum zweiten Standbein. Mittlerweile firmiert das Sportgeschäft in der Hügelstraße unter dem Namen „Brandmüller Triathlon- und Laufshop“.