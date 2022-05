Viernheimer Seniorenbüro und Demennetz feiern Geburtstag

Viernheim. Am Dienstag hatten gleich zwei Viernheimer Institutionen Grund zum Feiern. Das Viernheimer Seniorenbüro wird 40 Jahre alt und das Demennetz kann auch schon auf ein 15-jähriges Bestehen zurückblicken. Die gemeinsame Geburtstagsparty fand bei bestem Wetter auf dem Rovigoplatz im Rahmen des Dienstagstreffs statt.

Die Seniorenberater Beate Preuss und Eberhard Schmitt-Helfferich hatten unter der Überschrift „Mobil im Alter“ zahlreiche Betriebe und Organisationen mit eingebunden, die im Alltag mit älteren Menschen zu tun haben. Die Firma Kopp Seniorenmobile präsentierte einige ihrer elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Bei Orthopädie-Krämer gab es Ratschläge für das passenden Schuhwerk und die Stadtwerke stellten das Car-Sharing vor und informierte über die städtischen Buslinien und den öffentlichen Personennahverkehr. Das Radhaus Hofmann hatte zusammen mit dem ADFC-Ortsverband Fahrradanhänger vorgestellt, in denen Güter einfach transportiert werden können. Das Demenznetz informierte über die Möglichkeit der Betreuung und stellte einige Angebot für Betroffene und deren Angehörige vor. Am Stand der Seniorenbüros war der brandneue Imagefilm zu sehen, in dem das vielfältige Angebot zusammen gefasst ist. Das Video kann man sich auf der Homepage www.viernheim.de/Senioren in aller Ruhe anschauen.

Für den musikalischen Rahmen sorgte Marian Ferlinz, Hausmusiker der selbstverwalteten Begegnungsstätte (SBS), der überwiegend bekannte Lieder aus der guten alten Zeit im Gepäck hatte. Für das leibliche Wohl sorgten die Gastronomen vom „Treffpunkt am Rovigoplatz“. Neben den beiden Verkaufswagen der Worschdkischd, waren auch die Winzergenossenschaft Schriesheim, das Coffeebike und ein Kunsthandwerker vertreten. Kulinarische Verstärkung gab es durch Rohländers Foodtruck.

Bürgermeister Matthias Baaß zeigte sich erfreut über den guten Besuch der Geburtstagsfeiern. „Natürlich überwiegt heute der Stolz auf unser Seniorenbüro, das in dieser Form kreisweit seinesgleichen sucht,“ so das Stadtoberhaupt.

Norbert Hofmann hat 1981 gegen viele Widerstände die Einrichtung eines Büros für Senioren durchgesetzt. „Ich hatte damals schon die demografische Entwicklung im Blick und die Zahlen haben sich mittlerweile ja drastisch erhöht. Dienstleistungen für ältere Mitbürger sind heutzutage für eine Stadt unverzichtbar“, so der Ex-Landrat. Am Ende der Grußworte wurde noch kurz ein Blick zurückgeworfen, aber auch die aktuellen Angebote für die Viernheimer Senioren vorgestellt.