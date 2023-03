Viernheimer Senioren-Büro sucht E-Rikscha-Fahrer

Viernheim. Rikschas – vielen nur aus dem Urlaub bekannt – könnten bald auch das Viernheimer Stadtbild prägen. Denn das städtische Senioren-Büro beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Idee, eine Rikscha mit Elektrounterstützung anzuschaffen.

Jetzt sollen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden: Seniorenberaterin Beate Preuss stellte das Projekt in der Selbstverwalteten Begegenungsstätte (SBS) mehreren interessierten Bürger vor – und konnte auch gleich einige interessierte Fahrer für die ehrenamtliche Mitarbeit gewinnen.

„Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas ungewöhnlich“, gab Preuss zu bedenken. Aber das Konzept, dass ehrenamtliche Rikscha-Piloten mobilitätseingeschränkte Menschen mit einer Fahrt an ein Wunschziel wieder Teilhabe und Lebensfreude ermöglichen – das Konzept habe sich schon in vielen deutschen Kommunen bewährt, so die Seniorenberaterin bei der Begrüßung.

Um sich mit der praktischen Umsetzung vertraut zu machen, nahm Beate Preuss Kontakt mit der Stadt Lampertheim auf. Dort ist ein solches Gefährt schon seit vergangenem Jahr im Einsatz – und die Resonanz ist positiv: Bei Fahrgästen und Piloten werde die Rikscha mit Begeisterung angenommen.

Idee aus der Bevölkerung

Der Anstoß für dieses Projekt kam aus der Viernheimer Bevölkerung, die Idee stieß beim Senioren-Büro auf offene Ohren. Bei einer Probefahrt konnten sich Beate Preuss und der ehemalige Seniorenberater Eberhard Schmitt-Helfferich ein Bild von der E-Rikscha machen. „Egal, ob als Pilot oder als Fahrgast, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Das Rad wäre eine Bereicherung für unsere Stadt“, lautete das Fazit von Beate Preuss. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 12 000 Euro, 9000 Euro würde das Land Hessen über ein Förderprogramm beisteuern.

Nun geht es konkret darum, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehören ein einfaches Buchungssystem, das auch über das Festnetztelefon erreichbar ist, ein passender Standort für die E-Rikscha mit einem Stromanschluss und eine ausreichend große Zahl an Piloten oder Pilotinnen. Hierfür sucht das Senioren-Büro ehrenamtliche Hilfe, auch für organisatorische Tätigkeiten. „Wir sind bei der Zeiteinteilung flexibel und richten uns ganz nach den Fahrern. Piloten erhalten im Vorfeld eine intensive Einweisung mit praktischen Fahrstunden. So lernt man den Umgang mit dem ungewöhnlichen Gefährt am schnellsten“, sagt Beate Preuss. Die Besucher der Informationsveranstaltung konnten sich auch anhand von Imagefilmen einen Eindruck verschaffen, wie die Rikschas in anderen Städten ankommen. Das neue Fahrzeug werde erst bestellt, wenn die organisatorischen Vorbereitungen abgeschlossen sind, so Preuss.

Wer 16 Jahre ist, kann als Ehrenamtlicher solche Fahrten oder andere Tätigkeiten übernehmen. Interessierte können sich bei Beate Preuss im Senioren-Büro unter Tel. 06204/98 82 36 oder per E-Mail an bpreuss@viernheim.de melden. Weitere Infos über andere Projekte und die E-Rikscha gibt es im Internet unter radelnohnealter.de.