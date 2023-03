Mannheimer Morgen Plus-Artikel Umwelt Viernheimer Schüler als Botschafter in Sachen Klimaschutz

Jugendliche der Klimaschutz-Schülerfirma an der Viernheimer Alexander-von-Humboldt-Schule waren jetzt in Italien zu Gast, um dort einer Schule in Ivera konkrete Tipps zu geben und Unterrichtsstunden zu gestalten.