Viernheimer Schüler absolvieren Sprachdiplom

Viernheim. 21 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 8G, 9G und 10G des Schuljahrs 2021/22 der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) erhielten nach erfolgreich bestandener Prüfung von Delf-Kursleiterin Romy Reis-Hilkert die Zertifikate für ihr „Diplôme d’Etudes en langue française“ (DELF).

Bei DELF handelt es sich um eine weltweit anerkannte Sprachzertifizierug für Französisch als Fremdsprache, die den Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) für Sprachen entspricht und auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem hessischen Bildungsministerium und dem Institut français durchgeführt wird. Das DELF besteht aus vier Leistungsniveaus: A1, A2, B1 und B2. Im Anschluss können das „Diplôme approfondi de langue française“ (DALF) mit den Niveaus C1 und C2 erworben werden. Die Zertifikate werden vom Ministère de l’Éducation nationale (französisches Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung) ausgestellt.

Die Prüfung gliedert sich jeweils in vier Teile: Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen. Die Niveaus A1 und A2 bescheinigen grundlegende Sprachkenntnisse, die Inhaberinnen und Inhaber des Diploms sind in der Lage, einfache Gespräche auf Französisch zu führen und können die Prüfung für das A1- beziehungsweise A2-Diplom in der Regel nach dem ersten, zweiten oder dritten Lernjahr ablegen. Inhaberinnen und Inhaber von DELF-B1- oder sogar des DELF-B2 können auch komplexeren Diskussionen folgen und darin ihre eigene Meinung ausdrücken und begründen.

In diesem Jahr haben alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Alexander-von-Humboldt-Schule ihre Prüfungen in den Niveaus A1, A2 und B1 mit Erfolg bestanden. Die Jugendlichen, die die schriftlichen Prüfungen an der AvH und die mündlichen Prüfungen in Mainz am Institut Français absolvierten, haben sich ein halbes Schuljahr lang alle 14 Tage neben dem regulären Französischunterricht in einer Doppelstunde mit ihrer Lehrerin Romy Reis-Hilkert auf die Prüfungen vorbereitet.

„Ich finde es großartig, wenn Schülerinnen und Schüler bereit sind, diese Zusatzleistungen zu erbringen“, zeigt sich die Kursleiterin von der Motivation ihrer Schüler innen und Schüler begeistert, „und auch bei späteren Bewerbungen sind solche zusätzlichen Qualifikationen immer ein Vorteil“. red