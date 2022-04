Viernheimer Rotary Club unterstützt Bau der Pumptrackanlage

Viernheim. Viernheim. Der Rotary Club Viernheim setzt seine Spendenübergaben an Viernheimer Organisationen und Vereine fort. Nach dem Lernmobil und dem Hospizverein waren vor wenigen Tagen Vertreter des Vereins Förderband in der Firmenzentrale der Gutperle-Gruppe zu Gast, die eine 5000-Euro-Spende für den Pumptrack der Bikeanlage im Familiensportpark entgegennehmen konnten. Mit den Bauarbeiten für das ehrgeizige Projekt soll schnellstmöglich begonnen werden und die Einweihung noch in diesem Jahr erfolgen.

Bei der obligatorischen Scheckübergabe erläuterten Timm Weider und Lars Prechtl die Pläne, mit denen man die Anlage im Sportgebiet West noch attraktiver machen möchte. „Einen Pumptrack in dieser Dimension gibt es in der näheren Umgebung nicht. Er soll zum bestehendem Dirttrack, der mit seinen Kurven, Abfahrten und Sprüngen von den Sportlern viel Geschick und Können erfordert, eine zusätzliche Möglichkeit der Freizeitgestaltung bieten. Dort können nicht nur Fahrräder, sondern auch Scooter, Skatboards und Inliner eingesetzt werden. Die Anlage ist sogar für Rollstuhlfahrer geeignet“, schilderte Prechtl die Pläne.

Das Förderband unterstützt die Initiative Bikepark seit einiger Zeit auch mit finanziellen Mitteln, legt aber großen Wert darauf, dass die Jugendlichen als spätere Nutzen mit in die Überlegungen und die Umsetzung eingebunden werden. Hinter dem Begriff Pumptrack verbirgt sich ein asphaltierter Kurs aus Kurven und Wellen. Die Strecke wird eine Länge von 300 bis 400 Meter haben und etwa 115 000 Euro kosten. Die Bauzeit beträgt bis zu acht Wochen. Derzeit laufen Verhandlungen mit einer auf diese Anlagen spezialisierten Baufirma.

Unterstützung gibt es noch von der Stadt und dem Land Hessen von sowie zahlreichen Sponsoren. „Wenn alles klappt und die Planungen gut vorangehen, könnte die Anlage bereits nach den Sommerferien eröffnet werden“, so die Hoffnung von Prechtl. Für die an der Umsetzung beteiligten Jugendlichen ist es eine gute Möglichkeit, sich ehrenamtlich einzubringen. Das entspricht der Philosophie des Förderbands, das mithilft, junge Menschen bei der Berufsorientierung zu begleiten, das Praktikumsplätze vermittelt oder beim nicht immer reibungslosen Übergang von Schule in den Beruf hilft. Als Träger der Fachstelle „Jugendberufshilfe“ suchen Sozialarbeiter des Vereins auch junge Menschen auf, die von Arbeitslosigkeit oder Fluchtproblematiken betroffen sind.

Rotary Präsident Tahir Kolay, dessen designierter Nachfolger Michael Tekath und Gründungsmitglied Werder Gutperle zeigten sich beeindruckt von den Schilderungen und versprachen, nach der Einweihung selbst einen Blick auf den Pumptrack zu werfen. Ob dann die Anlage auch persönlich befahren wird, wurde bei der Spendenübergabe nicht verraten.