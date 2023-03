Viernheimer rocken die German Open

Viernheim. Vier Kämpfer von Body Attack reisten mit ihrem Head Coach Dirk Dechant nach Lünen, um sich bei den German Open mit den Besten zu messen. Den Anfang machte Vi Mai. Sie konnte ihren ersten Kampf klar für sich gewinnen. Leider musste sie sich im Finale knapp geschlagen geben. Man hat aber sehr gut erkannt, dass sie in jüngster Zeit viel und intensiv trainiert hatte.

Luca Meissner ging als nächstes auf die Matte. Er konnte seinen ersten Kampf klar gewinnen, musste sich aber im Finale geschlagen geben. Luca Meissner hat einen riesigen Sprung in seiner Entwicklung gemacht. Es bleibt spannend, wohin ihn seine sportliche Reise noch führen wird.

Sami Jakob kämpfte im Finale gegen seinen Kollegen aus der Nationalmannschaft. Es war ein sehr spannendes Finale und die Punkte gingen hin und her. Sami Jakob gewann am Ende sehr knapp und ist somit German Open Sieger 2023.

Maximilian Peter, dieses Jahr noch ungeschlagen, musste sich im Finale einem Sportler aus Hamburg stellen. Er zeigte seinem Gegner sofort, warum er momentan die Nummer eins in Deutschland ist. Er konnte den Kampf sogar vorzeitig beenden und ist ebenfalls German Open Sieger 2023.

Training von Erfolg gekrönt

Das Fazit vom Trainer-Team: „Wir sind mit vier Sportlern angereist, haben zweimal Gold und zweimal Silber geholt, so eine Ausbeute hatten wir noch nie. Wir sehen hier ganz klar, dass unser Training unsere Leute immer stärker macht. Am kommenden Wochenende kämpfen wir einen World Cup in Österreich. Da werden wir sehen, wo wir international stehen und woran wir noch arbeiten müssen“. red