Viernheimer Ringer treffen auf Nürnberg

Viernheim. Seit diesem Jahr kämpft der Stemm- und Ringclub in der Ersten Bundesliga Staffel Südost und gehört damit zur deutschen Elite. Am Samstag, 24. September, 19.30 Uhr, steht bereits der zweite Kampf der neuen Saison an. Dann kommt der SV Johannis Nürnberg in die Waldsporthalle. Zuvor sind um 16.30 Uhr die SRC-Schüler, die eine Kampfgemeinschaft mit Ziegelhausen gebildet haben, gegen den Nachwuchs des KSV Hemsbach gefordert. Um 17.30 Uhr geht die zweite Mannschaft in der Landesliga ebenfalls gegen Hemsbach auf die Matte.

Die Besucher erwarten wie hier gegen Reilingen spannende Kämpfe. © PIetsch

Die Verantwortlichen des SRC Viernheim freuen sich, den Zuschauern erneut hochklassigen Ringen bieten zu können. Nach der knappen Niederlage beim ersten Heimkampf gegen Reilingen/Hockenheim sind die SRC-Athleten hochmotiviert, um gegen SV Johannis Nürnberg ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Gäste sind zwar mit einer deutlichen Heimniederlage gegen Burghausen in die neue Saison gestartet, gelten in Viernheimer allerdings als leichter Favorit. An der nötigen Spannung dürfte es also nicht fehlen.

Durch die neue Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße ist es dem Verein gestattet, 450 Personen in die Waldsporthalle zu lassen. Diese dürfen die Kämpfe nur noch von der Tribüne aus zu verfolgen. Der untere Bereich rings um die Matte bleibt geschlossen. Aufgrund dieser Regelung entfallen Ticketreservierung und der Kartenvorverkauf. Eintrittskarten gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Weiterhin gilt die 3G-Regelung. JR