Viernheimer Reiter feiern acht Siege

Viernheim. Ein attraktives Rahmenprogramm mit Fohlenauktion und hochkarätiger Pferdesport lockten kürzlich namhafte Reiter nach Viernheim. Der Große Preis von Viernheim, ein Springen der Klasse S**, wurde in diesem Jahr in einem Stechen mit sieben Finalteilnehmern entschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der für den RSC Dagobertshausen an den Start gehende David Will, Nationenpreisreiter, Euro-Teilnehmer und aktuell an Position 30 der Weltrangliste, siegte auf seinem Wallach Undercover Z in einem spannenden Finale mit weniger als einer Sekunde Vorsprung vor dem für Mannheim startenden Richard Vogel auf Carlchen und knapp vor dem Drittplatzierten Thomas Wittemer auf Kjandor van Overis von der RSG Worms-Pfeddersheim. Insgesamt 38 Starter gingen allein im Großen Preis an den Start. Ein starkes Zeichen für das Turnier.

Die hohe Qualität des Starterfeldes zeigte sich auch durch die Teilnahme von David Will, Richard Vogel und Sophie Hinners, die sehr erfolgreich an den Europameisterschaften und dem CSI-Turnier in Riesenbeck teilgenommen hatten.

Die Viernheimer Reiterinnen siegten in acht Prüfungen. Celine Frieß sicherte sich auf Gustafson gleich zwei Springpferdeprüfungen, Bernd Herbert entschied das M-Springen für achtjährige und ältere Pferde auf Conjack für sich. Sophie Hinners zeigte starke Leistungen und siegte gleich in fünf Prüfungen von Springpferde L bis zum M-Springen und war außerdem mehrfach in S-Springen aktiv, so auch im Großen Preis, wo sie sich auf Rang elf platzierte. Im Springen der Klasse M* für fünf- bis siebenjährigen Pferde errang sie einen Doppelsieg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere 30 Platzierungen für die Viernheimer Reiter gab es in 15 der insgesamt 16 Prüfungen. Aus Viernheimer Sicht platzierten sich: Claudia Kraus auf Kiss by Theyss, Katrin Adler auf Benito, Christoph Lamberth auf Rio, Karim Eisenhofer auf Chatanga-San und Nina Müller auf Talina. Beeindruckend war auch die Leistung von Elias Hohler. Er platzierte sich gleich zweimal in dem M-Springen mit Stechen, dem Springen der Dieter-Hofmann-Stiftung. Mit seinem Pferd Winningmoon verpasste er den Sieg nur knapp und wurde Zweiter. Auf Corsino erritt Hohler den sechsten Rang in dieser Prüfung. red